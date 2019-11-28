Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan iki tuvalet de arızalandı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bulunan iki tuvaletin de bozulduğunu açıkladı.

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Gezegenimizin yörüngesinde bulunan  Uluslararası Uzay İstasyonu, (ISS) ilginç bir arıza haber ile gündemde. 

Russia Today’de yer alan habere göre, uzay istasyonundaki iki tuvalette de arıza yaşandı. 

Aynı habere göre, ISS’de tanesi 19 bin dolar (Yaklaşık 110 bin TL) olan Rus yapımı tuvaletlerden biri ABD, diğeri ise Rusya modülünde bulunuyor.  

Bu iki tuvaletin haricinde istasyondaki Soyuz araçlarında da tuvalet bulunuyor ancak yalnızca uçuş halindeyken kullanılabiliyor.  

ABD modülündeki tuvaletin sürekli olarak ‘servis dışı’ sinyali verdiği, Rus modülündeki tuvaletin ise dolduğu belirtiliyor.  

Uzay istasyonundaki tuvaletlerin bozulma ihtimaline karşı ISS’de yetişkin bezleri bulunduğu biliniyor.

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