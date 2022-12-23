Uluslararası Uzay İstasyonu'nda sızıntı krizi: Rusya kozmonotları tahliye edebilir

Roscosmos ve NASA, uzay aracındaki dış radyatörün delinmesine neyin sebep olduğunun net olmadığını söyledi.



Bir meteor olabileceği düşünüldü ancak yapılan araştırmalar bu ihtimali eledi.



Sızıntı, iki kozmonot rutin bir uzay yürüyüşüne hazırlanırken başladı.



NASA’nın eski astronotlarından Scott Kelly UUİ’de yaşanan sızıntının görüntülerini alıntılayarak “ISS’ye yanaşan Rus Soyuz’daki soğutucu sızıntısı. Ciddi durum” ifadelerini kullandı.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ



Üç mürettebat üyesinin Dünya'ya tam olarak nasıl geri getirileceğine dair henüz bir karar verilmedi.



En olası seçenek, onları toplamak için başka bir Soyuz uzay aracı göndermek.



NASA'nın ISS program yöneticisi Joel Montalbano, Şubat ayının sonlarının başka bir Soyuz fırlatmak için en olası zaman olacağını söyledi.



MARTTA DÖNECEKLERDİ

Mürettebat normal takvime göre mart ayında geri dönecekti.



NASA, mürettebattan hiçbirinin tehlikede olmadığını söylüyor.



Montalbano, kapsülün şu anda açık bir kapaktan uzay istasyonuna giden hava akışıyla havalandırıldığını söyledi.



ISS 1998 yılında başlatıldı ve Dünya'dan yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunuyor.



Kozmonotlar, istasyonda gelecekteki uzay görevlerine yardımcı olacak testler ve araştırmalar yapıyor.