UniChallenge Tech tamamlandı. Programın kapsamı ilk kez genişletildi

Programın hedef kitlesi bu yıl ilk kez genişletilerek, bölümü ne olursa olsun teknolojiye ilgi duyan üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara açıldı. Bu dönemde 17 üniversiteden ve 11 farklı şehirden 26 genç mezun oldu ve mezunların 16'sı İstanbul dışındaki üniversitelerden geldi.

YAPAY ZEKA EĞİTİMLERİ GENİŞLETİLDİ

Program kapsamında önceki dönemlerde de yer alan yapay zeka eğitimleri bu yıl genişletilirken, katılımcılar edindikleri bilgileri gerçek bir kampanya sürecinde uygulama fırsatı buldu. Lenovo'nun gerçek marka bilgilendirmesi kapsamında ekiplerden medya stratejisi, planlama ve uygulama önerilerinin yanı sıra yapay zeka araçlarından yararlanarak reklam materyalleri hazırlamaları istendi.

Lenovo Türkiye 'nin programa katkısı, gençlerin yapay zekayı yalnızca teorik bir eğitim konusu olarak değil, gerçek bir pazarlama ve iletişim sürecinin parçası olarak deneyimlemelerine odaklandı. Böylece katılımcılar, bir markanın ihtiyacını anlamaktan medya stratejisi geliştirmeye ve yaratıcı materyal üretmeye kadar uzanan uçtan uca bir kampanya sürecini deneyimleme fırsatı buldu.

EĞİTİMLERE 32 UZMAN KATILDI

İki hafta süren programda gençler dijital pazarlama , medya, veri, teknoloji , iletişim ve yapay zeka alanlarında 32 uzman eğitmen tarafından verilen eğitimlere katıldı. UniChallenge Tech kapsamında bu yıl ilk kez hayata geçirilen mentorluk uygulaması ile gençler, hazırlanan brief üzerinde çalışırken tamamı geçmiş dönem UniChallenge Tech mezunu olan 6 mentorun deneyimlerinden yararlanma fırsatı buldu.

İLK ÜÇE GİREN EKİPLER STAJ KAZANDI

Jüri değerlendirmesi sonucunda ilk üçe giren ekipler, IAB üyesi şirketlerde staj yapma fırsatı kazandı.