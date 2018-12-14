Makine Öğrenmesi (ML) teknolojilerini kullanan Unite BT Dijital Asistanı, kullanıcıların ne dediğini algılarken talebe göre uygun yanıtları verebiliyor. Algılanan talep doğrultusunda ise mevcut tüm Unite BT sistemleri ile etkileşime girerek tüm görevleri yerine getiriyor. Robotların sesli ve yazılı iletişim yeteneği kazanması sayesinde artık tüm rezervasyon işlemleri, online alışverişler, seyahat planlamaları, son kullanıcı desteği, çağrı merkezi, yardım masası hizmetleri, kredi başvurusu alma, herhangi bir olayın durumunu sorgulama gibi insan etkileşimi gerektiren tüm işlemler, Unite BT Dijital Asistan tarafından rahatlıkla yerine getirilebiliyor.

İnsan etkileşimi gerektiren iş süreçlerine çok kısa sürede adapte olabilen Unite BT Dijital Asistanı, mevcut IVR (Interactive Voice Response) teknolojisiyle entegre edilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar çağrı merkezini aradıklarında doğrudan Dijital Asistan tarafından karşılanıyor ve talepleri alınıyor. Algılanamayan kullanıcı talepleri olması durumunda ise Dijital Asistan kullanıcıyı gerçek bir müşteri temsilcisine yönlendiriyor.



Robot teknolojisinde kaydettiği başarı uyarınca Unite BT, müşterilerinin halihazırdaki süreçlerine dijital dönüşüm hizmeti kapsamında Dijital Asistanını konumlandırıyor. Unite BT ekibi tarafından yürütülen hesap kilidi kaldırma, kullanıcı hesabı oluşturma, kredi başvurusu alma, cayma talebi alma, rezervasyon talebi, sunulan ürün ve hizmet bilgilerinin aktarılması, herhangi bir olayın durumunu sorgulama, sık sorulan soruların yanıtlanması benzeri süreçler artık %90 başarı oranıyla Unite BT Dijital Asistanı tarafından uçtan uca karşılanıyor. Süreçler Dijital Asistana aktarılırken; kullanıcıların taleplerini iletirken kullandıkları örnek cümleler/terimler belirli bir süre kayıt altına alınıp Dijital Asistanın eğitilmesinde kullanılıyor. Dijital Asistanın yapay zekâ öğrenme yeteneği sayesinde, kullanıcıların Asistanın eğitiminde kullanılan cümlelere/terimlere yakın veya benzer şekilde kullandıkları ifadeler de otomatik olarak algılanabiliyor.



Unite BT Dijital Asistanı 20’den fazla dil desteğiyle tüm dünyayla iletişim kurabiliyor.



Süreç örneklerinin hepsinde gereken veriler Doğal Dil İşleme (NLP) algoritmalarının gücü sayesinde otomatik olarak Dijital Asistan tarafından çıkarılıyor. Herhangi bir çağrı merkezi yazılımı ile iletişime geçildiğinde talebin kaydı oluşturuluyor. Talep karşılandıktan sonra ise müşteri kaydı sonlandırılıyor. Üstelik bu adımların tamamı uçtan uca Dijital Asistan tarafından tamamlanıyor.



İş süreçlerine göre özelleştirilen Dijital Asistana tüm akıllı cihazlar üzerinden erişim sağlanabiliyor. Sunulan geniş ara yüzleri ile tüm servis yönetim yazılımlarına entegre edilebiliyor. Ayrıca Skype, Line, Kik, Telegram, Twilio, Twitter, Viber gibi popüler platformlar üzerinden de iletişim kurulabiliyor. Unite BT’nin Dijital Asistanı robot teknolojisinden maksimum düzeyde yararlanmada yepyeni bir çığırı temsil ediyor.