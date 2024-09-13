United Airlines, tüm uçaklarına ücretsiz Starlink Wi-Fi getiriyor

United Airlines'ın uçak içi Wi-Fi hizmeti, SpaceX'in Starlink uyduları sayesinde tüm jetlerinde büyük bir yükseltme alıyor.

United, Starlink'in hızlı Wi-Fi hizmetini 2025'in başlarında test etmeye başlayacağını ve ilk yolcu uçuşlarının önümüzdeki yılın sonlarında gerçekleşeceğini açıkladı.

YOLCULAR İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK

United, önümüzdeki birkaç yıl içinde Starlink Wi-Fi'yi tüm uçaklarına, yani 1.000'den fazla uçağa kuracak ve hizmet yolcular için ücretsiz olacak.

United CEO'su Scott Kirby, "Yerde yapabildiğiniz her şeyi yakında bir United uçağında 35.000 feet yükseklikte, dünyanın hemen her yerinde yapabileceksiniz" dedi.

Uçak içi Wi-Fi şu anda genellikle güvenilmez ve yavaş olduğu için bu duyuru yolcular için büyük önem taşıyor.

Wall Street Journal kısa bir süre önce Starlink ve diğerlerinin bunu nasıl değiştirmek üzere olduğunu göstererek, gerçek bir uçuşta 100 ms'nin altında gecikme süresiyle paylaşılan bir Starlink bağlantısında 100 Mbps'nin üzerinde hızlara ulaştığını gösterdi.

Bu da dijital platformlarda kesintisiz dizi ve film seyretmeye, hatta video konferans görüşmelerine katılmaya olanak sağlıyor.

Starlink, uçak başına 220Mbps'ye kadar hız sunabileceğini söylüyor.

Yüksek hızlı Starlink hizmeti şu anda ABD'de sadece JSX veya Hawaiian Havayolları'nda mevcut, dolayısıyla United'a doğru bir genişleme şüphesiz rakipler üzerinde uçak içi Wi-Fi'larını geliştirme baskısı yaratabilir.

ULUSLARARASI ŞİRKETLER DE PLANLIYOR

WestJet'in Aralık ayından itibaren bazı uçaklarında Starlink'i kullanmayı planlaması ve Qatar Airways'in bu yılın sonlarında Boeing 777-300 uçaklarının üçünde ücretsiz Starlink Wi-Fi sunmayı planlamasıyla birlikte, son aylarda bir dizi uluslararası havayolu da Starlink Wi-Fi kurma planlarını açıkladı.

Air New Zealand, Starlink'i 2025 yılında iç hat filosunda yaygınlaştırmayı hedefliyor.