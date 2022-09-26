Üniversiteler arası Valorant turnuvası şehir elemeleri başlıyor (Valorant Red Bull Campus Clutch 2022 başvuru tarihleri)

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki çevrim içi elemelerinin 1 Eylül'de başlayıp 2 ay boyunca süreceği turnuvanın şehir elemeleri de İzmir, Antalya, Gaziantep, Ankara ve Bursa'da gerçekleştirilecek.

Dev turnuvada ilk şehir elemesi 26 Eylül-1 Ekim'de çevrim dışı olarak İzmir'de yapılacak.​​​​​​​



ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜLKELERİNİ TEMSİL EDECEK



Takım üyelerinin aynı üniversiteden olmak zorunda olmadığı turnuvada oyuncular, elemeleri başarılı bir şekilde geçmeye çalışıp Türkiye şampiyonu olmak için mücadele verecek. Türkiye'nin en iyisi olan takım ise global arenada ülkemizi temsil etme fırsatını elde edecek.

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

Red Bull Campus Clutch'ın bu yılki etkinliğine 50'nin üzerinde ülkeden öğrenciler katılacak.

Turnuvanın kayıtları ise https://www.redbull.com/tr-tr/events/red-bull-campus-clutch-turkey adresinden yapılacak.

TURNUVA BOYUNCA GÖSTERİ MAÇLARI OLACAK



2021 yılında takımı Acend ile birlikte VALORANT Champions turnuvasında tarihin ilk VALORANT dünya şampiyonu olmayı başaran Red Bull sporcusu Mehmet Yağız ‘cNed’ İpek, turnuva boyunca gösteri maçları düzenleyerek katılımcılarla bir araya gelecek.