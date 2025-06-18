Ünlü çeviri aracı, tüm interneti 18 günde tercüme edecek güce ulaştı

Yapay zekalı online çeviri girişimi DeepL, geçen hafta popüler çeviri aracının tüm internet içeriğini sadece 18 günde tercüme etmesine olanak sağlayacak güce ulaştığını duyurdu.



Bu sayı son entegrasyondan önce 194 gün olarak açıklanmıştı.



Bu gelişme DeepL'e özellikle de Google Translate gibi diğer hizmetlerle rekabette ciddi bir avantaj sağlayabilir. Google Translate, internet devinin kendi yapay zeka sistemlerini kullanıyor.



DAHA FAZLA HESAPLAMA GÜCÜ

Köln merkezli çeviri şirketi, DGX SuperPOD diye bilinen bir Nvidia sistemi kullanıyor. DGX SuperPOD sistemleri de şirketin piyasadaki en son ürünlerinden biri olan 36 B200 Grace Blackwell Superchip adlı çipleri içeriyor.DeepL ve büyük yapay zeka modelleri tasarlayan diğer birçok şirket, modellerini eğitmek ve çalıştırmak için Nvidia’nın çiplerine ihtiyaç duyuyor.DeepL’nin baş bilim insanı Stefan Mesken, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Elbette amaç, araştırmacılarımıza daha gelişmiş modeller inşa etmeleri için çok daha fazla hesaplama gücü sağlamak” dedi ve ekledi:"Son çabalarımızda kaydettiğimiz ilerlemeler yakın zamana kadar teknik açıdan mümkün değildi. Artık mümkün hale geldi. Dolayısıyla bu tür ilerlemelerin peşinden koşmaya devam ediyoruz."Mesken, geliştirilen altyapının şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü Clarify gibi mevcut ürünlere de katkı sağlayacağını ifade etti. Clarify, metindeki bağlamın çeviriye dahil edildiğinden emin olmak için kullanıcılara sorular soran bir araç.