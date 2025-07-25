Ünlü müzik grubundan Spotify protestosu: Müziklerini kaldıracak!

ABD'li deneysel müzik grubu Xiu Xiu, müziklerini Spotify’dan çekme sürecinde olduklarını duyurdu. Grup, “Prosedürel zorluklar nedeniyle süreç beklenenden uzun sürüyor ancak yakında tamamlanacak” açıklaması yaptı.

Grup üyeleri yaklaşık bir aydır bu konuda çalıştıklarını ve önümüzdeki hafta işlemlerin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Kararın arkasında ise Spotify’ın kurucusu Daniel Ek’in kurduğu yatırım fonu Prima Materia’nın savunma sanayiine yaptığı yatırımlar yer alıyor.

Grup, Prima Materia’nın yapay zeka tabanlı savaş teknolojileri geliştiren Helsing adlı firmaya yüz milyonlarca euro aktarmasını gerekçe göstererek, Spotify üzerinden elde edilen karın savaş teknolojilerine yönlendirilmesini eleştirdi.

"ABONELİKLERİNİZİ İPTAL EDİN"

Xiu Xiu’nun vokalisti Jamie Stewart, Pitchfork’a yaptığı açıklamada, bu durumu “neredeyse akıl almaz” olarak tanımladı ve “Spotify’ı sadece terk etmiyoruz, aynı zamanda insanları da aboneliklerini iptal etmeye çağırıyoruz” dedi.

Stewart, diğer yayın platformlarının da müzisyen karşıtı uygulamalara sahip olduğunu ancak Spotify’ın etik çizgiyi aştığını savundu.

Benzer bir çıkışı geçtiğimiz ay Deerhoof grubu da yapmış, Prima Materia’nın yatırımlarını gerekçe göstererek Spotify’dan müziklerini kaldıracaklarını açıklamıştı.