Ünlü peynire mikroçip: "Yiyenler endişelenmesin"

Sahtecilik denince akla genellikle para, lüks markalar ya da elektronik ürünler gelir. Ancak sahtecilik gıda sektörüne de sıçramış durumda.

Üstelik bu kez hedefte İtalya’nın dünyaca ünlü Parmigiano Reggiano peyniri var.



40 kiloluk bir peynir tekerleğini taklit etmek kolay olmasa da, epey kârlı: Parmigiano Reggiano Peynir Konsorsiyumu, sahte parmesan pazarının yıllık değerinin yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.



Yetkililer ise çareyi peynire mikroçip yerleştirmekte buldu.



SAHTECİLİKLE MÜCADELE



Marka tescili sahteciliğe karşı ilk savunma hattı olsa da, gıda üreticileri artık daha ileri teknolojilere yöneliyor. Birçok endüstride hologramlar, RFID etiketleri ve QR kodları kullanılıyor. Ancak peynirde ve gıdada durum biraz farklı çünkü sindirilebilir bir teknoloji gerekiyor.



Parmigiano Reggiano üreticileri bu sorunu çözmek için peynirin kazein etiketine yenebilir bir mikroçip yerleştiriyor.



Avrupa Birliği’nin bu peyniri bu kadar ciddiye almasının haklı bir nedeni var. Parmigiano Reggiano, coğrafi işaret koruması altındaki en katı ürünlerden biri. Bu peynir yalnızca İtalya’nın beş bölgesinde (Parma, Modena, Bologna, Mantova ve Reggio Emilia) üretilebiliyor.



Üretim süreci sıkı kurallara tabi. Örneğin peynir sadece üç malzemeyle yapılabiliyor; süt, yalnızca bölgedeki ineklerden alınmak zorunda ve bu inekler, yine sadece o bölgede yetişen yemlerle besleniyor.



Tüm süreci, Parmigiano Reggiano Peynir Konsorsiyumu denetliyor.



KUM TANESİ BÜYÜKLÜĞÜNDE KİMLİK KARTI



Bu titiz üretim süreci, Parmigiano Reggiano’yu sıradan “parmesan”dan çok daha değerli kılıyor. ABD’de yaklaşık 450 gram Parmigiano Reggiano’nun fiyatı 100 doların üzerine çıkabiliyor.



Ancak damgalı tekerlekler bile sahte üreticileri durdurmaya yetmeyince, üreticiler çareyi teknolojiye başvurmakta buldu. Şimdi her tekerleğin etiketine ABD’de üretilen p-Chip adlı silikon mikroçipler yerleştiriliyor.



Bu mikroçipler bir kum tanesi kadar küçük ve her biri benzersiz bir seri numarası içeriyor. Böylece alıcılar, satın aldıkları peynirin gerçekten otantik olduğunu kolayca doğrulayabiliyor. Mikroçipler, olgunlaşma sürecine dayanacak şekilde test edildi ve tamamen sindirilebilir olduğu söyleniyor.



p-Chip şirketi, “Eğer bu çiplerden biri makarnanızla birlikte mideye giderse endişelenmeyin” diyor.



“Bu çipler uzaktan okunamaz, tamamen zararsızdır.”

