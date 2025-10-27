Ünlü yönetmen Del Toro: Yapay zekayı kullanmaktansa ölmeyi tercih ederim

Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, filmlerinde üretken yapay zeka kullanıp kullanmayacağı sorusunu kesin bir dille yanıtladı.



61 yaşındaki yönetmen, Mary Shelley’nin klasik romanından uyarladığı yeni “Frankenstein” filminde de bu tür teknolojilere yer vermediğini söyledi.



“BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR”



Del Toro, NPR’nin Fresh Air podcast’ine verdiği röportajda, “Yapay zeka, özellikle üretken yapay zeka, beni hiç ilgilendirmiyor ve asla ilgilendirmeyecek. 61 yaşındayım ve umarım ölünceye kadar da bu ilgisizliğimi sürdürebilirim” dedi.



Birinin kendisine e-posta gönderip yapay zeka konusundaki görüşünü sorduğunu anlatan yönetmen, “Cevabım çok kısaydı: ‘Ölmeyi tercih ederim’ dedim” ifadelerini kullandı.



“BEN MEKSİKALIYIM”



Sunucunun bunun “çok sert bir ifade” olduğunu söylemesi üzerine Del Toro, “Benim için değil. Ben Meksikalıyım” diyerek gülümsedi.



Ardından, sanatın insani deneyimden doğduğunu vurguladı:



“Bir insan, altı yedi kez kaydedilmiş bir şarkıyı yeniden söylediğinde bile, kendi yaşamını ve deneyimini onun içine süzüyor. Johnny Cash’in Trent Reznor’un Hurt şarkısını söyleyip ona tamamen kendi anlamını kazandırmasını ya da Joe Cocker’ın Beatles şarkısını yorumlamasını düşünün. Bu bir ‘versiyon’ değil, bu acı, deneyim ve sanatı yeniden yoğurarak kendine ait hâle getirmek.”



Del Toro, sanatın özünde insan duygusunun bulunduğunu, bu yüzden yaratıcı süreçlerin algoritmalara devredilmesinin sanatı “ruhsuzlaştırdığını” düşündüğünü belirtti.



Yönetmenin 120 milyon dolarlık yeni “Frankenstein” uyarlamasının 2026’da vizyona girmesi bekleniyor.

