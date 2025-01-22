Ünlü YouTuber'dan TikTok’u satın alma hamlesi

Sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki geleceği belirsizliğini koruyor.



Haftasonu kapatılan TikTok, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı ile yeniden açılmıştı.



Trump, Adalet Bakanlığı'na TikTok'u ülke çapında yasaklayan yasanın 75 günlüğüne uygulanmaması talimatını vermişti.



TikTok'un bu süre içerisinde bir Amerikan şirketine satılması gerekirken, ilk teklif YouTuber MrBeast'den geldi.



Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, TikTok'u satın almak için resmi bir teklif sunduğunu açıkladı.



MrBeast, şirketin yeni CEO'su olma ihtimalini dile getirdi. Ancak teklifin rakamsal ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.



Teklif, MrBeast, işgücü yönetim platformu Employer.com CEO'su Jesse Tinsley ve bir grup yatırımcı tarafından yapıldı. Grubun hukuk danışmanları arasında Trump'ın başsavcı adayı Pam Bondi'nin kardeşi Brad Bondi de yer alıyor.



Bloomberg'in haberine göre TikTok'un sahibi ByteDance'in teklifi ciddi olarak değerlendirip değerlendirmediği henüz bilinmiyor.



Trump, Elon Musk ya da Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison'ın TikTok'u satın alma fikrine açık olduğunu ifade etmişti.