Üretken yapay zeka tehlikesi: E-atık bin kat artabilir!

Üretken yapay zeka teknolojisinin gelişimi beraberinde bazı endişeleri de getiriyor.

Nature Computational Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, üretken yapay zeka teknolojisinin 2020 ile 2030 yılları arasında 1,2 ila 5 milyon ton e-atık yaratabileceği tahmin ediliyor.

Üretken yapay zekanın hızlı yükselişi, donanım ve çip teknolojisinde yükseltmeler gerektiriyor, bu da giderek daha fazla elektronik ekipmanın eskimesi anlamına geliyor.

E-atıklar kurşun ve krom gibi zehirli metallerin yanı sıra altın, gümüş, platin, nikel ve paladyum gibi değerli metaller de içerebilmektedir.

Çalışmanın yazarları, veri merkezlerindeki eski ekipmanların azaltılması, yeniden kullanılması, onarılması ve geri dönüştürülmesine yönelik stratejilerin uygulanmasının e-atık oluşumunu yüzde 86'ya varan oranda azaltabileceğini belirtmektedir.

ELEKTRONİK ATIK NEDİR?

Elektronik atık veya e-atık, elektronik cihazların kullanım ömrünün tamamlanması ya da bizim bildiğimiz haliyle çöpe dönüşmesidir.