Üst düzey araştırmacılar uyardı: "Yapay zeka güvenliğini artırın"

Üst düzey yapay zeka araştırmacıları, yapay zeka şirketleri ve hükümetlerin, yapay zeka araştırma ve geliştirme fonlarının en az üçte birini sistemlerin güvenliğini ve etik kullanımını sağlamaya ayırmaları gerektiğini belirtti.



Londra'daki uluslararası Yapay Zeka Güvenlik Zirvesi'nden bir hafta önce yayınlanan bildiride, hükümetlerin ve şirketlerin yapay zeka risklerini ele almak için alması gereken önlemler sıralandı.



Reuters'in haberine göre, Üç Turing Ödülü sahibi, bir Nobel ödüllü ve bir düzineden fazla üst düzey yapay zeka akademisyeni tarafından imzalanan açıklamada, "Hükümetler ayrıca şirketlerin, makul bir şekilde öngörülebilen ve önlenebilen öncü yapay zeka sistemlerinden kaynaklanan zararlardan yasal olarak sorumlu olmalarını zorunlu kılmalıdır." ifadeleri yer aldı.

HENÜZ YASALAŞMIŞ DEĞİL



Şu anda yapay zeka güvenliğine odaklanan geniş tabanlı bir düzenleme bulunmamaktadır ve Avrupa Birliği'nin ilk mevzuat seti, yasa koyucuların henüz birkaç konuda anlaşmaya varamaması nedeniyle henüz yasalaşmamıştır.

"YAPAY ZEKA ALINAN ÖNLEMLERDEN DAHA HIZLI İLERLİYOR"



Yapay zekanın vaftiz babası olarak bilinen üç kişiden biri olan Yoshua Bengio, "Son teknoloji yapay zeka modelleri, demokratik gözetim olmadan gelişmelerine izin verilemeyecek kadar güçlü ve önemli.



Bunun (yapay zeka güvenliğine yapılan yatırımların) hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor, çünkü yapay zeka alınan önlemlerden çok daha hızlı ilerliyor" dedi.



Açıklamayı imzalayanlar arasında Geoffrey Hinton, Andrew Yao, Daniel Kahneman, Dawn Song ve Yuval Noah Harari de bulunuyor.

YAPAY ZEKA GELİŞİMİNE ALTI AY ARA VERİN ÇAĞRISI



OpenAI'nin üretken yapay zeka modellerinin piyasaya sürülmesinden bu yana, üst düzey akademisyenler ve Elon Musk gibi önde gelen CEO'lar, güçlü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine altı ay ara verilmesi çağrısı da dahil olmak üzere, yapay zeka üzerindeki riskler konusunda uyarılarda bulundu.

