Lenovo'nun yeni ürünü ThinkBook 13s, alimünyum kasası ve 1.4 kg. ağırlığı ile dikkat çekerken,15.9 mm inceliğinde hafif bir bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor. Kolay taşınabilir ThinkBook 13s, Intel core i7 işlemciden güç alıyor.



Cihaz, Harman hoparlörlerle Dolby Audio özelliğine sahip. Harman ile yüksek bir ses kalitesi sunan ürünler, Dolby Vision teknolojisine sahip Full HD ekranlarla da geliyor.



Lenovo ThinkBook 13s bir cep telefonu gibi ekranı kapalıyken güncellemeleri alıyor, bildirimler geliyor ve tek tuşla arama cevaplanabiliyor. Telefonunuza gelen bildirimi bilgisayarınızdan görme imkanı veriyor. Ayrıca tıpkı cep telefonu gibi güç tuşuna entegre bir parmak izi sensörü bulunuyor.



“Modern Bekleme” özelliği dizüstü bilgisayarınızı 0,5 saniyeden kısa sürede uyandırıyor ve dizüstü bilgisayarınız uykudayken bile e-postaları indirmenize ve müzik dinlemenize olanak sağlıyor.

Bir parmak izi okuyucusu, tıpkı bir telefon gibi tek dokunuşta oturum açıyor ve ekranı etkinleştiriyor. Hızlı şarj teknolojisi, hareket halindeyken cihazı prize bağlamaya gereksinim duymanızı önlüyor. Klavyede bulunan Skype tuşları ile de Skype aramaları bu tuşlarla en hızlı şekilde yapılabiliyor.