Uzaktan çalışırken klavye hareketleri takip edilen kişi işten çıkarıldı

Yapılan incelemede, Suzie C.'nin 47 gün mesaiye geç başladığı, 29 gün erken bitirdiği ve 4 gün hiç çalışmadığı belirlendi.



Adil Çalışma Komisyonu'na itiraz başvurusunda bulunan kadının bu talebi de reddedildi.



Suzie C.'nin "geçerli bir suistimal" nedeniyle kovulduğu tespit edildi.