Uzaktan çalışırken klavye hareketleri takip edilen kişi işten çıkarıldı

Avustralya'da, personelinin belirli saatlerde çalışıp çalışmadığını tespit etmek için klavye takip teknolojisini kullanan bir sigorta şirketi, bir kadın çalışanını kovdu. Söz konusu kadının "haksız işten çıkarma" başvuru ise yetkili kurumca reddedildi.

Uzaktan çalışırken klavye hareketleri takip edilen kişi işten çıkarıldı

Avustralya'da Suzie C. isimli kadının çalışması, şirket tarafından klavye takip teknolojisiyle izlendi.

Belirli saat aralıklarında tuş vuruşlarının kaydedilmesinin ardından Suzie C., performans durumu gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı.

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Evden çalışmanın simgesiydi: Zoom çalışanların ofise gelmesini istiyor

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Yapılan incelemede, Suzie C.'nin 47 gün mesaiye geç başladığı, 29 gün erken bitirdiği ve 4 gün hiç çalışmadığı belirlendi. 

Adil Çalışma Komisyonu'na itiraz başvurusunda bulunan kadının bu talebi de reddedildi.

Suzie C.'nin "geçerli bir suistimal" nedeniyle kovulduğu tespit edildi.

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