Uzay araştırmalarında bir ilk: Yapay Güneş tutulması gerçekleştirildi

ESA iki yeni uzay aracını kullanarak Güneş’te tam bir yapay bir tutulma gerçekleştirdi. Uydulardan gelen ilk görüntüler astronomi camiasında heyecan yarattı.



Toplam güneş tutulmaları Dünya'da 18 yılda sadece 14 kez gözlemlenebiliyor. Gezegenin belirli bir noktasında gözlemlenmesi ise tam 366 yıl sürüyor.



Bunu daha sık gerçekleştirmek isteyen ESA fırlattığı uyduları kullanarak yapay tutulma gerçekleştirmeye karar vermişti. 5 Aralık 2024'te Hindistan'ın Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden bir PSLV-XL roketiyle fırlatılan Proba-3 misyonuyla şimdi bu yapay tutulmayı gerçekleştirmeyi ve görüntülemeyi başardı.

İLK YAPAY GÜNEŞ TUTULMASI

Güneş tutulmaları Ay’ın Dünya ve yıldız arasına girerek Güneş’in ışığını engellemesiyle oluşuyor. Proba-3 görevinde iki yapay uydudan biri Güneş’in önüne geçerek ışığı engelledi. Diğeri ise teleskop aracılığıyla Güneş’in engellenen ışığını gözlemledi.



Bu sayede Güneş’in gövdesini görünmez kılarak, kenarlarda bir hale oluşturan korona katmanını (Güneş atmosferi) ilk kez tutulmalarda olduğu gibi gözlemlemek mümkün oldu.

GÜNEŞ KORONASI



Güneşin dış atmosferi olan korona, bilim insanları açısından tam bir gizem. Yıldızın yüzeyi yaklaşık 5 bin 500 derece sıcaklıktayken, korona 1,1 milyon dereceden daha sıcak.



Atmosferin neden yüzeyden 200 kat daha sıcak olduğunu anlamak son derece önemli. Zira Dünya’yı sıklıkla vuran Güneş rüzgarları bu atmosferde üretiliyor.

