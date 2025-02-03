Uzay çöpü endişesi artıyor: Uçaklar için büyük tehlike

Kontrolsüz şekilde atmosfere giren uzay çöpleri, giderek büyüyen bir endişe kaynağı haline geliyor.

Uzaydan düşen parçalar, havada seyir halindeki uçaklarla çarpışma riski oluşturabilir.

Çarpışma olasılığı düşük olsa da, böyle bir olayın sonuçları felaket olabilir.

FAA, SPACEX’İN STARSHİP 7 ENKAZI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI



Son olarak, Federal Havacılık İdaresi (FAA), 16 Ocak’ta SpaceX’in Teksas’taki Starbase tesisinden fırlattığı Starship 7’nin kaybı üzerine bir soruşturma başlattı.



Starship 7'nin enkazı, Atlantik Okyanusu'na, Turks ve Caicos Adaları yakınlarına düştü. Bazı enkaz parçalarının kara üzerinde bulunduğu bildirildi.

UÇAKLARI GEÇİCİ OLARAK YAVAŞLATTI

FAA, olay sırasında "Enkaz Müdahale Alanı" oluşturdu ve uzay aracı enkazının düşme riski taşıdığı bölgelerde uçakları geçici olarak yavaşlattı veya kalkış noktalarında bekletti.

Bazı uçaklar, etkilenen bölgelerden uzak durmak için düşük yakıt seviyeleri nedeniyle yönlerini değiştirmek zorunda kaldı.

FAA, bu önlemin geçici olduğunu ve durumun değişebileceğini belirtti.



YENİ ARAŞTIRMA: UZAY ÇÖPÜ TEHDİDİ ARTIYOR



Bu olay, kısa süre önce Scientific Reports dergisinde yayımlanan "Atmosfere Yeniden Giren Uzay Nesneleri Nedeniyle Hava Sahası Kapatmaları" başlıklı yeni bir araştırmayı gündeme getirdi.

Araştırmaya göre hem uzay çöpü girişlerinin hem de havayolu uçuşlarının sayısındaki artış, çarpışma riskini yükseltiyor.

Bazı ülkeler, uzay çöpü girişleri sırasında hava sahalarını önceden kapatma kararı alabiliyor.

HAVA SAHALARI NE KADAR RİSK ALTINDA?

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden Ewan Wright, "Her yıl, ABD’nin kuzeydoğusu veya Kuzey Avrupa gibi yoğun hava sahalarında kontrolsüz bir uzay çöpü düşme olasılığı yüzde 26. Yetkililer bu riske karşı hava sahalarını kapatmayı tercih edebilirler, ancak bu durum ekonomik kayıplara ve ek güvenlik sorunlarına yol açabilir." diye konuştu.