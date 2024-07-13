Uzay çöpü riski büyüyor! 10 yıl içinde Dünya'ya çakılabilir

Fizikteki en temel kurallardan biridir; yukarı çıkan her şey aşağı iner. Şu anda Dünya'nın yörüngesinde dönen on binlerce nesne için bu basit kural giderek daha tehlikeli bir sorun haline geliyor.



İngiltere Uzay Ajansı, yalnızca mayıs ayında uyduların ve diğer nesnelerin Dünya'ya düştüğü 56 tane "kontrolsüz yeniden girişi" belgeledi. Bu sayı, nisan ayına göre yüzde 155'lik bir artışı temsil ediyor.



Florida'daki bir evden Kuzey Carolina'daki bir çiftliğe kadar uzanan bu etkileşimli harita, uzay çöplerinin Dünya'ya düştüğü en tehlikeli olaylardan bazılarını ortaya koyuyor.

ÖLDÜRME İHTİMALİ YÜZDE 10



Bilim insanları, kontrolden çıkan bir roketin veya uzay aracının önümüzdeki on yıl içinde birini öldürme ihtimalinin yüzde 10 olduğunu söylüyor.



Uzay çöplerinin bazıları kontrolsüz bir şekilde Dünya yörüngesine geri dönüyor. Birçoğu atmosferde yanarken, son zamanlarda roketlerin büyük parçaları Çin ve Hindistan'ın çeşitli bölgelerine düştü.



Uzay yarışının başlangıcından bu yana, düşen uzay çöplerinin insanlara zarar verdiği veya mallara zarar verdiği çok az olay yaşandı.



2002 yılında Çin'in Şensi kentinde altı yaşında bir çocuk, uzay çöplerinden gelen doğrudan bir çarpma sonucu yaralanan ilk kişi oldu.

2030 YILINDA UZAYDA 60 BİN NESNE OLACAK



İstatistiksel olarak, atmosfere yeniden giren nesneler hem can hem de mal açısından düşük bir risk oluşturuyor. Çünkü Dünya'nın çoğu suyla kaplı ve karaların büyük çoğunluğu ıssız.



Uzay enkazına yeniden girişin neden olduğu ciddi yaralanmalara dair kayıtlı bir vaka yok.



Bu yılın mayıs ayında yörüngeye 274 yeni nesne yerleştirilerek toplam sayı 28 bin 850'ye ulaştı. Bazı tahminlere göre 2030 yılına gelindiğinde uzayda 60 bine yakın cisim olabilir.



Enkazın çoğu küçük olsa da, saniyede yaklaşık 7 kilometre hızla hareket ediyor, bu da onu hızla giden bir mermiden daha hızlı yapıyor.