Uzay çöpü sorunu artıyor: Kenya'da bir köye roket parçası düştü

Uzay trafiğindeki artışla birlikte uzay çöpleri konusu giderek daha büyük bir sorun haline geliyor.



KSA, 2,5 metre çapında ve yaklaşık 500 kilogram ağırlığında metal bir halka olan bu cismin, 30 Aralık saat 15:00 civarında (yerel saatle) Makueni bölgesindeki Mukuku köyüne düştüğünü belirtti.



KSA, diğer kurumlar ve yerel yetkililerle birlikte "bölgeyi güvenli hale getirdiğini ve enkazı kurtardığını" açıkladı. Enkaz şu anda daha fazla inceleme yapılmak üzere Ajans'ın gözetimi altında bulunuyor.

FIRLATMA ARACINA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Yapılan ön değerlendirmelerde, düşen cismin bir fırlatma aracına ait bir ayırma halkası olduğu belirtildi.

Bu tür parçalar, ya Dünya atmosferine yeniden giriş sırasında yanacak şekilde ya da ıssız bölgelere düşecek şekilde tasarlanmıştır.



KSA, bunun münferit bir durum olduğunu ve ajansın bu durumu inceleyip ele alacağını söyledi.



Ajans, cismin kaynağını belirlemek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.



Geçmişte insan yapımı uzay enkazlarının Dünya'ya düşmesine örnek olarak, 2022'de bir SpaceX Dragon kapsülünün bir Avustralya koyun çiftliğine inmesi gösterilebilir.



Bu yılın başlarında ise, NASA, Florida'daki evlerine düşen bir metal parçası nedeniyle bir Amerikan ailesi tarafından dava edildi.



NASA, ayrıca, dev Long March roketlerinin yörünge sonrası kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya düşmesine izin verdiği için Çin'i eleştirmişti.