Uzay fotoğrafçısı yerden uzayda yürüyüş yapan astronotların fotoğrafını çekti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalan astronotlar zaman zaman tamirat işleri için uzay yürüyüşü yapıyor.

Daha önce bu yürüyüşlerden defalarca fotoğraflar paylaşıldı. Hatta NASA uzay yürüyüşlerini canlı olarak da yayınlıyor.

Ancak ilk kez uzay yürüyüşü yapan astronotlar yer yüzünden görüntülendi.

NASA astronotu Raja Chari ve ESA astronotu Matthias Maurer, bakım çalışmaları için uzayda yedi saat geçirdi. Uzay fotoğrafçısı Sebastian Voltmer, yeryüzünde kurduğu düzenekle bu yürüyüşü fotoğrafladı.

Voltmer fotoğrafı, astronot Maurer'in memleketi olan Almanya'nın Sanky Wendel kasabasında çekti. Uluslararası Uzay İstasyonu yer yüzünden yaklaşık 420 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



Twitter'dan fotoğrafı paylaşan Voltmer, "Bunun hayatta birkez yaşanacak anlardan biri olduğunu hissediyorum" dedi.



Sebastian Voltmer fotoğrafı çekerken Celestron 11 inç EdgeHD teleskopu ve bir ASI290 gezegen kamerası kullandığını söyledi.

Yesterday I witnessed the #spacewalk shortly after sunset. Here comes a first photo. #ESA #astronaut Matthias Maurer was just "climbing" at this moment.

The rod-shaped structure (Canadarm2) is the robot arm.

Greetings from Matthias Maurers hometown - it was very exciting. #iss pic.twitter.com/39Q7YlG64u