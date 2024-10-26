Uzay görevi acı bitti: NASA astronotu hastanelik oldu

NASA'nın Crew-8 misyonu kapsamında uzaya gönderilen üç astronot ve bir kozmonot, uzay istasyonunda geçirdikleri yaklaşık 8 ayın ardından dünyaya döndü. Dört kişilik uzay aracı, Florida kıyılarına düştü. Astronotlardan bir tanesi belirtilmeyen bir sağlık sorunu nedeniyle gözlem altına alındı.

Uzay görevi acı bitti: NASA astronotu hastanelik oldu
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Polaris Dawn mürettebatı anlattı: Uzay görevlerinin gerçek yüzü!

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'nın Crew-8 mürettebatı, Uluslararası İstasyonu'nda yaklaşık 8 ay geçirdikten sonra ABD'nin Florida eyaletine iniş yaparak Dünya'ya döndü.

Uzay ajansı, astronotlardan birinin iniş sonrasında belirtilmeyen bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ancak durumunun stabil olduğunu duyurdu.

NASA açıklamasında, kurtarma gemisindeki rutin tıbbi değerlendirmeler sırasında "mürettebat üyelerine tedbir amacıyla ek bir değerlendirme talep edildi" denildi.

ÜÇ ASTRONOT TABURCU EDİLDİ

NASA astronotlarından üçü rutin kontrollerin ardından taburcu edilirken, bir tanesi "tedbir amaçlı müşahede altında" hastanede kalmaya devam ediyor.

NASA, mürettebat üyesinin mahremiyetini korumak amacıyla belirli tıbbi bilgileri ifşa etmeyeceğini ancak mevcut olduğunda güncellemeler sağlayacağını açıkladı.

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