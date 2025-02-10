Uzay teleskobundan beklenmedik keşif: Çok nadir bulunuyor!

Görüntüler detaylı olarak incelendiğinde, bilim insanları Einstein Halkalarına özgü halkasal yapıyı fark etti. Yapılan ek gözlemler, bu yapının neredeyse mükemmel bir Einstein Halkası olduğunu doğruladı. Verilerin analizine Lozan Federal Politeknik Okulu'ndan (EPFL) araştırmacılar da katıldı. Keşifle ilgili bulgular, "Astronomy & Astrophysics" adlı akademik dergide yayımlandı.

Einstein Halkası, aslında bilimsel amaçlarla çekilmemiş bir test görüntüsünde tesadüfen fark edildi. ESA arşiv bilimcisi Bruno Altieri, bulanık bir görüntüde bu halkayı keşfetti.

ESA-Euclid proje bilimcisi Valeria Pettorino, “Bu galaksi gökbilimciler tarafından uzun zamandır biliniyor. Ancak bu halka daha önce hiç gözlemlenmemişti.” dedi.

Bu Einstein Halkası, NGC 6505 galaksisinde bulundu. Söz konusu galaksi 590 milyon ışık yılı uzaklıkta, yani kozmik ölçekte nispeten kısa bir mesafede yer alıyor.

Bilim insanları, yakın bir galakside son derece nadir görülen bir Einstein Halkası tespit etti.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Öklid Uzay Teleskobu kullanılarak beklenmedik bir keşif yapıldı.

4,42 MİLYAR IŞIK YILI UZAKLIKTA



ESA'ya göre, Einstein Halkası son derece nadir görülen bir astronomik fenomen.

Halka şeklindeki parlaklık, çok uzak bir galaksiden gelen ışığın bükülmesiyle oluşuyor.

Yeni keşfedilen Einstein Halkası’nın ışığı, Dünya'dan 4,42 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan bir galaksiden geliyor. Bu galaksi daha önce keşfedilmemişti ve henüz bir ismi yok.

Halkanın görüldüğü NGC 6505 galaksisi, bu isimsiz galaksi ile Dünya arasında yer alıyor.

NGC 6505'in kütleçekimi, çevresindeki uzay-zamanı bükerek arkadaki galaksiden gelen ışığı eğiyor.

Bu nedenle ışık düz bir çizgide ilerleyemiyor ve galaksinin çevresinde bükülerek dairesel bir ışık halkası oluşturuyor. Albert Einstein, bu fenomeni Genel Görelilik Teorisi ile öngörmüştü.

EİNSTEİN HALKALARI, KOZMOSU ANLAMAK İÇİN BİR LABORATUVAR



ESA'ya göre, Einstein Halkaları bilim insanları için büyük bir araştırma potansiyeli taşıyor.

Bu halkaların yerçekimi etkilerinin incelenmesi, evrenin genişlemesi, karanlık madde ve karanlık enerjinin etkileri hakkında yeni bilgiler sağlayabilir.

Ayrıca, arka plandaki galaksi ve onunla Dünya arasındaki karanlık madde daha iyi analiz edilebilir.

ÖKLİD İLE KARANLIK MADDEYİ ANLAMAK

Önümüzdeki 6 yıl boyunca Öklid görevi, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en hassas 3D evren haritasını oluşturmayı hedefliyor.

Uzay aracı, Dünya'dan 10 milyar ışık yılı uzaklığa kadar uzanan milyarlarca galaksiden veri toplayacak.

ESA, bu verilerle evrenin 10 milyar yıl içindeki evrimini incelemeyi ve geçmişine ışık tutmayı amaçlıyor.

Araştırmacılar, bu veriler sayesinde karanlık madde ve karanlık enerjinin evren üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabileceklerini umuyor. Bilinenlere göre, karanlık enerji evrenin genişlemesini hızlandırırken, karanlık madde ise kozmik yapıların oluşumunu şekillendiriyor.