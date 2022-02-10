Uzay trafiği rekor kırdı: Yükte ABD, uçuşta Çin

Ülkeler arası uzay yarışı devam ederken, Dünya'dan yük gönderme sayıları da artıyor. Çin 55 fırlatışla 191 ton yük gönderirken ABD 51 fırlatışla 403 ton gönderdi. 2021'de uzay trafiği son 50 yılın rekorunu kırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.02.2022 - 08:00

Uzay trafiği rekor kırdı: Yükte ABD, uçuşta Çin

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Çin Havacılık ve Bilimi ve Teknolojisi Şirketinin (CASC) yayımladığı rapora göre, gezen yıl uzaya 55 fırlatış gerçekleştirildi.

103 aracın uzaya çıkarıldığı fırlatışlarla Çin, bu alanda dünya genelinde ilk sırada yer aldı.

Fırlatışlarda uzaya toplam 191,19 ton yük taşındı.

ABD, 51 fırlatışta uzaya 403,34 ton yük çıkararak ağırlık bakımından ilk sırada yer aldı.

Geçen yıl dünya genelinde toplam 146 fırlatışta 1846 araç uzaya yollandı. Bu, 1957'den bu yana en fazla fırlatışın yapıldığı yıl oldu.

CASC Yardımcı Direktörü Ma Tao, yaptığı açıklamada, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunu tamamlamak için 2022'de 6 insanlı sefer düzenlemeyi planladığını aktardı.

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