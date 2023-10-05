Uzay yarışı: Çin, NASA öncülüğündeki ISS'ye meydan okuyacak

Altı modüle genişletildikten sonra 180 metrik ton olacak Tiangong, yedi astronottan oluşan bir mürettebatı barındırabilen ISS'nin kütlesinin yalnızca yüzde 40'ını oluşturacak.



Ancak yirmi yılı aşkın bir süredir yörüngede olan ISS'nin 2030'dan sonra hizmet dışı bırakılması bekleniyor.



Rus uzay ajansı Roscosmos da, geçen yıl dört kozmonotu barındırabilecek altı modülden oluşan bir uzay istasyonu inşa etmeyi planladığını söyledi.