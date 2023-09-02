Uzay yarışı hız kesmiyor: Hindistan Güneş'i incelemek için uydu gönderiyor

Uzay yarışı hız kesmeden sürüyor. Ay'ın Güney Kutbu'na inen ilk ülke olmayı başaran Hindistan, şimdi de Güneş misyonu için yola çıkıyor.

Uzay yarışı hız kesmiyor: Hindistan Güneş'i incelemek için uydu gönderiyor

misyonu için yola çıkacak Aditya-L1 adlı uzay aracının yolculuğu yaklaşık 4 ay sürecek.

Yolculuk Güneş ve Dünya'nın çekim kuvvetlerinin dengelendiği, Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre uzaklıkta yer alan LEGRANJ noktasında sonlanacak.  aracının burada 5 yıldan uzun süre kalması planlanıyor.

Görevin amacı, Güneş'teki hareketleri izlemek ve uzaydaki etkilerini incelemek için bir gözlemevi kurmak.

Daha önce NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da Güneş'i incelemek için uzaya uydular yerleştirmişti.

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