Uzay yarışı hız kesmiyor: Hindistan Güneş'i incelemek için uydu gönderiyor

Güneş misyonu için yola çıkacak Aditya-L1 adlı uzay aracının yolculuğu yaklaşık 4 ay sürecek.



Yolculuk Güneş ve Dünya'nın çekim kuvvetlerinin dengelendiği, Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre uzaklıkta yer alan LEGRANJ noktasında sonlanacak. Uzay aracının burada 5 yıldan uzun süre kalması planlanıyor.

Görevin amacı, Güneş'teki hareketleri izlemek ve uzaydaki etkilerini incelemek için bir gözlemevi kurmak.

Daha önce NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da Güneş'i incelemek için uzaya uydular yerleştirmişti.