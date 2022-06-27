Uzay - zamanı büken ve ışığı kıran bir galaksi kümesi keşfedildi

Evrenin büyüklüğünün sınırlarını anlamak çok zor. İnsanlık içinde bulunduğumuz Güneş Sistemi'nin dışına çıkmayı bile başaramadı. Güneş Sistemi ise Samanyolu Galaksisi'nin bir parçası.



Yine de teleskoplar sayesinde çok çok uzak diyarlarda var olan gök cisimlerini görebilliyoruz.



Amerikan ve Avrupa uzay ajanslarının birlikte geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu yeni bir galaksi kümesi keşfetti.



Abell 1351 adındaki bu galaksi hem büyüklüğüyle hem bunun yarattığı etkiyle bilim insanlarını şaşırttı.



Büyükayı Takımyıldızı yörüngesinde görülebilen Abell 1351 binlerce galaksinin merkez bir çekim gücüyle birarada durmasından oluşuyor.



Bu galaksi kümesinin ağırlığının Güneş'ten katrilyonlarca kat daha fazla olduğu belirtiliyor. Yapılan son gözlem bu kadar büyük bir ağırlığın uzay - zaman üzerindeki etkisine dair bir yorumda bulunmamızı sağlıyor.

Abell 1351'in gözlemlenen hali

Fotoğraftaki ışık çizgileri yıldız kayması gibi görünüyor. Aslında onlar uzaktaki galaksilere işaret ediyor.



Galaksi kümesinin ağırlığı o kadar fazla ki içerisinden geçen ışığı bir büyüteç gibi büküp yeniden dağıtabiliyor. Uzay ve zamanı çarpıtan bu ağırlık nedeniyle çizgi halindeki ışık aslında aynı galaksinin farklı zamanlardan görüntüsünün birleşmiş hali.



Yerçekimsel merceklenme adı verilen bu fenomen astronomi fotoğrafçılığında yaygın olarak kullanılıyor. Eğer ışık kaynağı yeterince yakınsa ve lens görevi gören yerçekimsel kütle yeterince ağırsa aynı ışık kaynağına ait birden fazla fotoğraf görmek mümkün.



Kütleçekimsel merceklenme araştırmacıların normalde gözlemleyebileceğimizden çok daha uzaktaki galaksiler gibi nesneleri görmelerini sağlıyor.