Uzaya bakteri gönderildi! SpaceX’ten hayati deney

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yeni bir deney yapmak üzere dört kişilik mürettebatı uzaya yolladı.

Crew -11 görevi kapsamında Florida'dan fırlatılan ve Uluslararası Uzay İstasyonuna gidecek Dragon uzay aracında, iki Amerikalı astronot, bir Rus kozmonot ve bir Japon astronottan oluşan mürettebat yer alıyor.

Gemideki kargo arasında, uzay koşullarında incelenecek olan salmonella ve antibiyotiklere dirençli bakteriler gibi insanlara zararlı bakteriler de bulunuyor. Bilim insanları, mikro yerçekiminin insanlarda hastalığa neden olan bazı bakteri türlerinin büyümesini nasıl etkilediğini inceleyecek bir deney geliştirmişti.

Bunun için araştırmacılar mikro yerçekimi koşullarında farklı bakteri türleri yetiştirecek, örnekleri eksi 80 santigrat derecede donduracak ve daha sonra Dünya'da yetişen benzerlerinden nasıl farklı büyüdüklerini görmek için Dünya'ya geri getirecekler.

Bilim insanları ağırlıksız ortamın bakterilerin büyümesini nasıl etkilediğini zaten incelemişlerdi ve NASA da bu konuda araştırmalar yürütüyor.





ANTİBİYOTİK DİRENCİNE KARŞI BİR YOL ARAYIŞI

Ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapılan bu görevdeki araştırmacılar, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını sınırlandırmaya yardımcı olacak verileri geri getirmeyi ya da en azından uzmanların bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesini önlemenin yollarını bulmasına yardımcı olmayı umuyor.

Bu, son derece ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor çünkü bazı bakteriler artık bu amaçla geliştirilen ilaçlar tarafından öldürülemiyor.

