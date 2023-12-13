Uzaya geri sayım: Son hazırlık tamam, yakında karantinaya girecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirecek Alper Gezeravcı'nın son hazırlıklarını tamamladığını açıkladı.

Bakan Kacır; astronomiden matematiğe, tıptan geometriye birçok alanda çığır açmış bir medeniyetin mirasçıları olarak uzay çalışmalarında daha kapsamlı ve sistematik bir yaklaşımla hareket etmek amacıyla 5 yıl önce bugün Türkiye Uzay Ajansını (TUA) kurduklarını söyledi.

"ARTIK GÜN SAYIYORUZ"



Türkiye Yüzyılı'nda "uzayda biz de varız" dediklerini ve uzay bilimi ve teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri olma yolunda hızla ilerlediklerini belirten Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli bileşenlerinden biri olan "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" hedefi için de artık gün saydıklarını dile getirdi.



Kacır, ilk defa bir Türk'ün Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel deneyler gerçekleştirmek üzere çok yakın bir zamanda uzaya gönderileceğinin altını çizdi.



Bakan Kacır, TUA, TÜBİTAK UZAY ve Axiom Space uzmanlarının detaylı seçim sürecinin sonunda 36 bin aday arasından seçilen ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in isimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Nisan'da İstanbul TEKNOFEST'te duyurulduğunu hatırlattı.

"YAKINDA KARANTİNAYA GİRECEK"



Kacır, uzay göreviyle ilgili son gelişmeler konusunda şu bilgileri verdi:



"Bu misyon Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik potansiyelini göstermesi açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Ülkemizin değerli bilim insanları ve araştırma kurumları tarafından hazırlanan 13 farklı bilimsel deney uzayda gerçekleştirilecek. Uzay tarihçemiz için önemli bir kilometre taşı olan bu misyon aynı zamanda uzay bilimine ışık tutacak. Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı son hazırlıklarını tamamladı. Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini icra etmek üzere çok yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu'na hareket edecek. İlk astronotumuz bu uçuş için yakında karantina sürecine girecek."