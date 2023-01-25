Uzaya gidecek adaylar belli oldu | Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

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Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gidecek ilk Türk uzay yolcusu adayları belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

Uzay yolculuğu yapan ilk Türk'ün belli olduğunu söyleyen Varank, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu isimleri kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.



Varank, "Türkiye, yüzüncü yılında bir vatandaşını uluslararası uzay istasyonuna gönderecek ve bir Türk vatandaşı ay yıldız al bayrağımızı Uzay İstasyonu'nda en güzel şekilde temsil edecek. O da hayırlı uğurlu olsun diyorum." dedi.

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Uzay seyahati için başvuru süreci geçen yıl 30 Haziran'da dolmuştu.



Uzay programına katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar ise şunlardı:



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak



- 45 yaşından küçük olmak



- Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,



- Yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Fen Bilimleri/Temel Bilimler, Fen Bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak



- Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak



- Boy uzunluğu 149,5-190,5 santimetre, kilonun 43-110 kilogram arasında olması.