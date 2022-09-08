Uzaya gidecek 'çılgın Türk' için 30 aday belirlendi

''Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak'' sorusunu yanıtında sona yaklaşıldı. 36 bin aday başvurusu arasından 30 kişi seçildi. Adaylar, nihai seçim için Ankara’ya çağırıldı.



Adaylar; mühendislik, fizik, tıp ve astronomi alanlarından seçildi.

Katıldıklar projeler, aldıkları ödüller, yaptıkları sporlar seçimde belirleyici oldu. Sırada tıbbi testler var.

TÜBİTAK Uzay Yolcusu Proje Yöneticisi Ömer Ataş, ''Hem NASA'nın hem de Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bazı standartları var. Uluslararası Uzay İstasyonu ziyaret edecek astronotlar için psikolojik testler, adaylar Ankara'ya geldiğinde yapılacak'' dedi.

''KASIM AYININ BAŞINDA BELLİ OLUR''



Ataş, kasım ayının başına doğru iki adayının da belirlenmiş olabileceğini söyledi.



Amerika Birleşik Devletlerine gönderilecek iki adayı orada da zorlu bir eğitim süreci bekliyor.



Ataş, ''Eğitim biraz yoğun ve zorlu olacak. Özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çalışması sistemleri hakkında teorik dersler alacaklar. Hem Avrupa hem de Japonya'nın modüllerinde de aşinalık eğitimi alacaklar. Eğitimlerin büyük bir bölümü ABD'de olacak'' açıklamasında bulundu.



Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda on gün kalacak ve Türk bilim insanlarınca belirlenen deneyleri yapacak.