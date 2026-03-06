Uzayda 178 gün geçiren astronot: “İnsanlık bir yalanın içinde yaşıyor”

ABD’li astronot Ron Garan, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) geçirdiği 178 günün hayatını değiştirdiğini ve Dünya’ya bakışını tamamen farklılaştırdığını söyledi. Garan’a göre uzaydan bakıldığında insanlığın kurduğu sistemlerin büyük ölçüde yanlış bir anlayış üzerine kurulduğu açıkça görülüyor.

Garan, NASA görevi kapsamında 4 Nisan 2011’de uzaya gönderilmiş ve 16 Eylül 2011’de Dünya’ya dönmüştü. Bu süre boyunca UUİ’de görev yapan astronot, gezegenin etrafında yaklaşık 3 bin tur atmıştı.

“KIRILGAN BİR GEZEGEN GÖRDÜM”

Garan, uzay istasyonunun penceresinden Dünya’ya baktığında gezegenin atmosferinin, okyanuslarının ve ekosistemlerinin ne kadar kırılgan olduğunu çok net gördüğünü anlattı. Ancak insan toplumunun bu hayati sistemlere sanki yalnızca küresel ekonomiye hizmet eden kaynaklarmış gibi davrandığını söyledi.

Big Think’e verdiği röportajda Garan şöyle konuştu:

“Uzaydan baktığımda ekonomiyi görmedim. Ama insan yapımı sistemlerimizin, gezegenimizin yaşam destek sistemlerini bile küresel ekonominin bir yan kuruluşu gibi gördüğünü fark ettim. Uzaydan bakınca bir yalanın içinde yaşadığımız açıkça görülüyor.”

“ÖNCELİKLER TERS”

Astronota göre insanlık, gezegenin doğal kaynaklarını ekonomik büyümenin alt bileşeni gibi gören hatalı bir düşünce üzerine sistemler kurdu.

Garan, insanlığın öncelik sıralamasını değiştirmesi gerektiğini savunuyor:

“Ekonomi, toplum, gezegen şeklinde düşünmekten; gezegen, toplum, ekonomi şeklinde düşünmeye geçmemiz gerekiyor.”

UZAYDAN BAKIŞIN YARATTIĞI FARKINDALIK: OVERVIEW EFFECT

Astronotların yaşadığı bu zihinsel değişim Overview Effect olarak adlandırılıyor. Terim ilk kez 1987’de düşünür Frank White tarafından ortaya atılmıştı.

Bu etki, astronotların uzaydan Dünya’ya baktıklarında yaşadığı güçlü farkındalık değişimini ifade ediyor. Birçok astronot bu deneyimi; gezegenin güzelliği ve kırılganlığı karşısında duyulan hayranlık, insanlıkla daha güçlü bir bağ ve tüm yaşamın birbirine bağlı olduğu hissi olarak tanımlıyor.

“BİZ EVRENİN KENDİSİYİZ”



Garan için ise bu deneyim yalnızca soyut bir fikir değil, kalıcı bir bakış açısı değişimi oldu.

Astronot şu ifadeleri kullandı:

“Uzayda geçirdiğim süre boyunca şunu fark ettim: Biz Dünya’dan değiliz, biz Dünya’yız. Hatta daha da ileri gidersek; biz evrende değiliz, biz evrenin kendisiyiz. Evren, bizim aracılığımızla kendisinin farkına varıyor.”

Garan, insanların bu perspektifi kazanmak için uzaya gitmesine gerek olmadığını söylüyor. Ona göre “yörüngesel bakış açısı” olarak adlandırdığı düşünme biçimi, sorunlara hem geniş hem de yakın bir perspektiften bakmayı gerektiriyor.

Astronot, insanların yalnızca istatistik, seçmen grubu veya tüketici olarak görülmemesi gerektiğini de vurguluyor. Ona göre her birey toplumun değerli bir üyesi olarak ele alınmalı.

Ayrıca sorunlara yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin perspektifiyle bakılması gerektiğini belirtiyor.

GELECEK İÇİN UMUTLU

Dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen Garan iyimser olduğunu söylüyor. Ona göre insanlığın birbirine bağlı olduğuna dair farkındalık giderek yayılıyor.

Astronot, bu bilincin belirli bir eşiğe ulaşması halinde küresel sorunların çözümünde büyük bir değişim yaratabileceğini düşünüyor.