Uzayda 9 ay mahsur kalan astronot emekli oldu

Uzay ajansı NASA, astronot Butch Wilmore’un, Dünya’ya dönüşünden yalnızca beş ay sonra emekli olduğunu duyurdu. NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, Boeing'in ters giden bir uzay görevi sonucunda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 ay boyunca mahsur kalmıştı.



Williams ve Wilmore’un uzayda yaklaşık sekiz gün kalması bekleniyordu. Ancak NASA ve Boeing, uzay aracında neyin yanlış gittiğini tespit etmek ve Starliner’ın astronotları güvenli şekilde geri getirip getiremeyeceğini değerlendirmek için haftalar harcadı.



Sonuç olarak, NASA astronotları Starliner ile geri getirmenin fazla riskli olduğuna karar verdi.



İkili, Dünya’ya Mart ayında yani fırlatmadan dokuz ay sonra dönebildi. Böylesi bir uzayda kalış süresi alışılmadık değil; zira astronotlar genellikle mürettebat değişim görevleri kapsamında altı ay kadar istasyonda kalıyor.



UZAYDA SIKIŞIP KALMAK



Her iki astronot da, uzayda planlanandan uzun süre kalmaya tamamen hazır olduklarını belirtti. Test uçuşlarında belirsizlik ve risklerin farkında olduklarını söylediler.



Ayrıca, Williams ve Wilmore, uzayda “terk edildikleri”, “mahsur kaldıkları” ya da “sıkışıp kaldıkları” yönündeki söylemleri defalarca reddetti.



Wilmore, Şubat ayında CNN’den Anderson Cooper’a verdiği demeçte, “En başından beri bu anlatı var: mahsur kaldılar, terk edildiler, sıkıştılar. Bunu anlıyoruz, biz de farkındayız. Ama anlatıyı değiştirmemize yardım edin; bunun yerine hazırdılar ve kararlıydılar diyelim. Bizim tercih ettiğimiz bu” dedi.



NASA’nın astronot eğitim merkezi olan Johnson Uzay Merkezi’nin geçici yöneticisi Steve Koerner yaptığı açıklamada, “Wilmore’un NASA misyonuna bağlılığı ve insanlı uzay keşfine adanmışlığı gerçekten örnek niteliğinde. Onun kalıcı kararlılık mirası, gelecekteki kaşifleri ve nesiller boyunca tüm ulusu etkilemeye ve ilham vermeye devam edecek” dedi.



2000 YILINDAN BERİ NASA'DAYDI



Donanma subayı ve test pilotu olan Wilmore, 21 muharebe görevine katıldıktan sonra 2000 yılında NASA astronot ekibine katıldı.



25 yıllık kariyeri boyunca üç görevde uzay yolculuğu yaptı. Bunlar arasında Atlantis uzay mekiğiyle yapılan bir görev ve Rus yapımı Soyuz aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na yapılan bir uçuş yer alıyor.



Mart ayında bir SpaceX kapsülüyle Dünya’ya döndüğünde, Wilmore, yaşanan tüm sorunlara rağmen bir gün yeniden Boeing’in Starliner kapsülüyle uçabileceğini söyledyerek, "Karşılaştığımız tüm sorunları düzelteceğiz. Ve bu gerçekleştiğinde, tekrar binmekte bir an bile tereddüt etmem." diye konuştu.

