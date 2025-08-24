Uzayda çiçek açan galaksi: Hubble’dan nefes kesen görüntü!

Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan 35 milyon ışık yılı uzaklıkta, Suyılanı takımyıldızında bulunan sarmal gökada NGC 2835'in çarpıcı yeni bir görüntüsünü yakaladı.

Görüntüde, gökadanın genç mavi yıldızlarla dolu sarmal kolları, yaşlı yıldızların hakim olduğu eliptik bir merkez etrafında dönerken açıkça görülüyor.

Bu özel görüntü, özellikle ilginç fenomenleri ortaya çıkaran bir kırmızı ışık türü olan H-alfa dalga boyunda yeni veriler içerdiği için önceki Hubble ve James Webb Uzay Teleskobu görüntülerinden sıyrılıyor.

NGC 2835'in kollarında, H-alfa emisyonları, açan çiçekleri andıran düzinelerce pembe bulutsu oluşturuyor.

Hubble, kapsamlı bir araştırmanın parçası olarak 19 yakın gökadayı gözlemleyerek 50 binden fazla bulutsuyu kaydetmeyi hedefliyor.

Bu veriler sayesinde bilim insanları, yıldızların yoğun radyasyonları ve yıldız rüzgarları aracılığıyla doğum ortamlarını nasıl etkilediklerini daha iyi anlayabilecek.