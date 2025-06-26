Uzayda devrim: James Webb Teleskobu ilk kez bir ötegezegeni doğrudan görüntüledi

Astronomların 21. yüzyıldaki en büyük hedeflerinden biri olan ötegezegen arayışı, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) sayesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı.



Teleskop, ilk kez yeni bir ötegezegenin doğrudan görüntülenmesine yardımcı oldu. TWA 7 b adı verilen bu gezegen, bir yıldızın enkaz diski içinde yer alıyor ve doğrudan görüntüleme yoluyla tespit edilen en düşük kütleli ötegezegen olma özelliğini taşıyor.



Johns Hopkins Üniversitesi ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden Mathilde Malin, keşifle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu teleskop, Güneş Sistemi’mizdekilere benzer kütleye sahip gezegenleri görüntülememizi sağlıyor. Bu da, gezegen sistemlerini ve dolayısıyla kendi sistemimizi anlamamızda heyecan verici bir adım.”

NASIL GÖRÜNTÜLENDİ?

Düşük kütleli ötegezegenlerin detaylı görüntüsünü almak son derece zor bir görev. Yeni oluşmuş gezegenler parlak olsa da, doğdukları yıldız sistemleri kadar parlak değiller. Ayrıca Dünya’ya uzaklıkları ve kendi yıldızlarına yakınlıkları, sinyallerinin teleskoplar tarafından algılanmasını zorlaştırıyor.



Bu zorluğu aşmak için bilim insanları teleskoba koronagraf adlı özel bir aparat ekledi. Koronagraflar, yapay bir tutulma oluşturarak yıldız ışığını engelliyor ve çevresindeki gezegenlerin görünmesini sağlıyor. Bu teknolojiden önce teleskoplar bir ötegezegenin ancak dolaylı etkilerini tespit edebiliyordu; doğrudan görüntü almak mümkün değildi.

YENİ UFUKLAR AÇIYOR

Düşük kütleli bir ötegezegenin doğrudan görüntülenmesi, hem James Webb Uzay Teleskobu’nun potansiyelini ortaya koyuyor hem de astronomi dünyasında yeni bir çağ başlatıyor. Araştırmacılar, gelecekte Jüpiter’in yalnızca yüzde 10’u kadar kütleye sahip daha da küçük gezegenleri görüntülemeyi hedefliyor.



Bu galaktik başarı, ötegezegen araştırmalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterirken, hem uzay tabanlı hem de yeryüzündeki teleskop teknolojilerinin geliştirilmesinin ne kadar kritik olduğunu vurguluyor.

