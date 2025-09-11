Uzayda gerilim tırmandı: NASA, Çin vatandaşlarını engelledi

ABD ile Çin arasındaki uzay yarışı yeni bir boyuta taşındı. NASA, Çin vatandaşlarının kurum programlarına katılmasını yasakladı. Washington’un bu adımı, Pekin’in uzay projelerinde hızla ilerlediği bir döneme denk geldi.

ERİŞİM KISITLAMASI GETİRİLDİ

Politika değişikliğini ilk olarak Bloomberg duyurdu. NASA Sözcüsü Bethany Stevens, “Çalışmalarımızın güvenliğini sağlamak için Çin vatandaşlarına yönelik erişim kısıtlamaları getirdik” açıklamasını yaptı. Buna göre Çinli araştırmacıların BT sistemlerine erişimi engellendi, yüz yüze toplantılara katılmaları da yasaklandı.

Daha önce Çinli araştırmacılar ve öğrenciler, NASA’nın projelerine yüklenici veya stajyer olarak katkıda bulunabiliyordu. Ancak 5 Eylül’den itibaren bazı çalışanların BT sistemlerine erişiminin kesildiği ve yüz yüze toplantılara alınmadıkları bildirildi.

ABD ve Çin, Ay’a insanlı iniş hedefiyle yeniden bir uzay yarışına girmiş durumda. Washington, Apollo görevlerinin devamı niteliğindeki Artemis programıyla 2027’de Ay’a dönüş hedefini koyarken; Pekin ise 2030’a kadar kendi astronotlarını yüzeye indirmeyi planlıyor.

"ABD UZAYDA LİDER"

NASA’nın geçici yöneticisi Sean Duffy, Mars keşifleriyle ilgili düzenlenen basın toplantısında, “Şu anda ikinci bir uzay yarışındayız. Çinliler bizden önce Ay’a dönmek istiyor, bu olmayacak. Amerika uzayda liderdi, lider kalacak” ifadelerini kullandı.

Çin ayrıca 2028’de Mars’a robotik bir görev göndermeyi ve 2031’e kadar dünyaya örnek getirmeyi planlıyor. Öte yandan Trump yönetimi, Avrupa Uzay Ajansı ile yürütülen Mars Sample Return (MSR) misyonunu iptal etme sinyali vermişti.