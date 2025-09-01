Uzayda gizem derinleşiyor: Dev ziyaretçi aylar önce de görülmüş
Tartışmalara konu olan yıldızlararası cisim 3I/ATLAS’ın aslında çok daha erken fark edilebileceği ortaya çıktı. NASA’nın TESS uydusunun 7 Mayıs tarihli görüntülerinde cisim tespit edildi.
Bilim insanları, Güneş Sistemi’nden geçen devasa gök cismi hakkında ürpertici bir güncelleme paylaştı.
3I/ATLAS adı verilen bu dev yıldızlararası cisim, 1 Temmuz’da NASA teleskopları tarafından Güneş’e saatte 221 bin kilometre hızla ilerlerken tespit edildi.
Ancak yeni bir araştırma, cismin aslında iki ay önce fark edilebileceğini ortaya koydu.
NASA UYDUSU AYLAR ÖNCE KAYDETMİŞ
Michigan State Üniversitesi’nden Dr. Adina Feinstein liderliğindeki ekip, NASA’nın TESS uydusunun 7 Mayıs’ta çektiği görüntülerde 3I/ATLAS’ı buldu.
TESS, normalde yıldızları gözlemek için tasarlanmış olsa da gökyüzünü her 200 saniyede bir fotoğrafladığı için veriler tekrar incelendi. Bilim insanları “shift-stacking” adı verilen teknikle kareleri üst üste getirerek, tek başına görünmeyecek kadar sönük olan bu cismi açığa çıkardı.
BEKLENMEDİK PARLAKLIK TEORİLERE YOL AÇTI
Araştırmaya göre, 7 Mayıs - 3 Haziran arasında 3I/ATLAS aniden beş kat daha parlak hale geldi.
Gözlenen anormallik, cismin sıradan bir kuyruklu yıldız olmayabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.
Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, 3I/ATLAS’ın kendi ışığını mekanik yollarla üretiyor olabileceğini, yani teknolojik kökenli olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini savundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kuyruklu Yıldız
- Uzay
- Nasa