Uzayda gizem derinleşiyor: Dev ziyaretçi aylar önce de görülmüş

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nden geçen devasa gök cismi hakkında ürpertici bir güncelleme paylaştı.

3I/ATLAS adı verilen bu dev yıldızlararası cisim, 1 Temmuz’da NASA teleskopları tarafından Güneş’e saatte 221 bin kilometre hızla ilerlerken tespit edildi.

Ancak yeni bir araştırma, cismin aslında iki ay önce fark edilebileceğini ortaya koydu.

NASA UYDUSU AYLAR ÖNCE KAYDETMİŞ

Michigan State Üniversitesi’nden Dr. Adina Feinstein liderliğindeki ekip, NASA’nın TESS uydusunun 7 Mayıs’ta çektiği görüntülerde 3I/ATLAS’ı buldu.

TESS, normalde yıldızları gözlemek için tasarlanmış olsa da gökyüzünü her 200 saniyede bir fotoğrafladığı için veriler tekrar incelendi. Bilim insanları “shift-stacking” adı verilen teknikle kareleri üst üste getirerek, tek başına görünmeyecek kadar sönük olan bu cismi açığa çıkardı.