Uzayda gizemli bağlantı: 48 yıl önceki sinyalin kaynağı olabilir

Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb, 1977’de kaydedilen ünlü “WOW!” sinyalinin, bu yıl keşfedilen gizemli gök cismi 3I/ATLAS’tan gelmiş olabileceğini öne sürdü.

Loeb, bu bağlantının Dünya dışı bir zekanın işareti olabileceğini iddia ediyor.

1977'DEKİ "WOW!" SİNYALİ

Ohio State Üniversitesi’nin Big Ear teleskobu 15 Ağustos 1977’de 72 saniye süren olağanüstü bir radyo sinyali yakaladı.

Astronom Jerry Ehman çıktıya “WOW!” yazdı ve sinyal bu isimle tarihe geçti. Dar bant genişliği, yüksek gücü ve hidrojen atomunun doğal frekansına yakınlığı nedeniyle sinyalin kaynağı hala açıklanamıyor.

OLAĞANDIŞI BİR KUYRUKLU YILDIZ MI?

3I/ATLAS bu yaz keşfedildi ve 3 Ekim’de Mars’ın yakınından geçecek. Loeb’e göre nesne sıradan bir kuyruklu yıldız gibi davranmıyor.

Hubble teleskobunun çektiği görüntülerde cismin “kendi ışığını üretir gibi” göründüğünü belirten Loeb, bunun nükleer enerjiyle çalışan yapay bir araç olabileceğini iddia etti.

SİNYAL İLE GİZEMLİ NESNENİN KESİŞİMİ

Loeb’ün analizine göre, 12 Ağustos 1977’de yani WOW! sinyalinden sadece birkaç gün önce 3I/ATLAS gökyüzünde tam olarak aynı bölgede bulunuyordu.

Bu rastlantının ihtimali yalnızca yüzde 0,6. Eğer sinyal gerçekten bu cisimden geldiyse, Dünya’daki bir nükleer santral gücünde vericiye ihtiyaç vardı.

BİLİM DÜNYASINDAN TEPKİLER

Çoğu gökbilimci, 3I/ATLAS’ın Dünya dışı teknoloji değil, alışılmadık kimyasal bileşime sahip bir kuyruklu yıldız olduğu görüşünde.

Şimdiye dek ondan herhangi bir radyo sinyali tespit edilmedi. Ancak Loeb, bu olasılığın yeni gözlemler için güçlü bir teşvik olduğunu vurguluyor.

