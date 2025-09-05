Uzayda gövde gösterisi! Çin'in yeni uydusu Şıyan-29 görevde

Çin, uydu teknolojisi testleri ile yer ve uzay çevresi gözlemleri için tasarladığı "Şıyan" sınıfı uyduyu uzaya gönderdi.



Xinhua haber ajansının aktardığına göre, Şıyan-29 uydusu, Long March 3C roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.



Uydu, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşirken, bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 592'inci başarılı taşıma görevi oldu.



Adı Çince "deney" anlamına gelen Şıyan uyduları, yörünge teknolojilerinin test edilmesi ve uzay çevresinin izlenmesinde kullanılıyor.



İlki 2004'te uzaya yollanan Şıyan uydularından 48'i hâlâ yörüngede aktif bulunuyor.

İLKİ TEMMUZDA FIRLATILDI

Çin, Shiyan serisinin ilk uydusunu temmuz ayında fırlatmıştı. Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji İş Birliği Kurumu (CASC) tarafından duyurulan fırlatma, Şicuan bölgesindeki Şicang Uydu Fırlatma merkezinde gerçekleşmişti.

NİSANDA BİR İLKİ BAŞARDI

Çin, nisan ayında ise Dünya-Ay uzay bölgesindeki uzak retrograd yörüngede (DRO) dünyanın ilk üç uydu konstellasyonunu başarıyla kurdu ve bunları istikrarlı uydu arası ölçüm ve iletişim bağlantıları ile birbirine bağladı.

CAS, Global Times'a yaptığı açıklamada, bu gelişmenin çeşitli orijinal bilimsel ve teknolojik sonuçlar doğurduğunu ve ülkenin gelecekteki Dünya-Ay uzay bölgesi gelişimi ve uzay biliminin sınır keşifleri için sağlam bir zemin oluşturduğunu belirtti.

