Uzayda kritik takip: NASA, yıldızlararası cismin peşine düşüyor

Güneş Sistemi’nde nadir rastlanan bir ziyaret gerçekleşiyor. NASA, 1 Temmuz’da 3I/ATLAS adı verilen gizemli bir yıldızlararası cisim tespit etti.

Bu, insanlık tarihindeki üçüncü yıldızlararası gözlem olarak kayıtlara geçti. 3I/ATLAS, Ekim ayı sonunda Güneş’e en yakın konumuna ulaşacak ve ardından sistemimizden çıkacak.



Bilim insanları, cismin kaybolmadan önce yakından incelenmesi gerektiğini savunuyor. Ancak saniyede 60 kilometre hızla ilerleyen 3I/ATLAS’a Dünya’dan yeni bir uzay aracı göndermek, mesafe ve zaman açısından mümkün görünmüyor.



Bu nedenle uzmanlar, halihazırda uzayda görevde olan araçların yönünü değiştirme seçeneğini değerlendiriyor.



JUNO ARACI EN UYGUN ADAY



Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb, Jüpiter’in yörüngesinde görev yapan Juno uzay aracının bu görev için en uygun aday olabileceğini belirtiyor. Loeb, Juno’nun Eylül 2025’te sona ermesi planlanan görev süresinin uzatılarak, kalan yakıtla 3I/ATLAS’a yönlendirilmesini öneriyor.



Florida Milletvekili Anna Paulina Luna da bu öneriye destek verdi. NASA Başkanı Sean Duffy’e yazdığı mektupta, Juno’nun motor durumunun ve yakıt seviyesinin incelenmesini istedi. Luna ayrıca, görevin Mart 2026’ya kadar uzatılması için gereken maliyetin 15 milyon dolar olduğunu belirtti.



BAZI UZMANLAR KARŞI ÇIKIYOR



Ancak bazı uzmanlar bu öneriye şüpheyle yaklaşıyor. Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden Prof. Jason Wright, Juno’nun ana motorunun arızalı olduğunu ve yeterli yakıtı olmadığını savunuyor.



Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da benzer şekilde, şu anda Jüpiter’e yol alan JUICE uzay aracının yönünün değiştirilebilmesini tartışıyor. Ancak ESA, şu an için böyle bir planlarının olmadığını bildirdi.



Alternatif olarak Mars yörüngesinde bulunan ve görev süresinin sonuna yaklaşan Mars Odyssey veya Mars Reconnaissance Orbiter gibi uzay araçlarının kullanılabileceği belirtiliyor. Michigan Eyalet Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu araçlardan birinin Eylül ayında yola çıkması durumunda 3I/ATLAS’a ulaşabileceğini hesapladı.



MARS YÖRÜNGESİNDEKİ BİR ARAÇ KULLANILMALI



Cisim, Güneş’e en yakın konumundayken Mars’a sadece 30 milyon kilometre yaklaşacak. Mars yörüngesindeki bir aracın hızının artırılmasıyla, yıldızlararası cisme ulaşmak teknik olarak mümkün olabilir. Ancak bu da büyük miktarda yakıt ve hızlı bir operasyon gerektiriyor.



Bilim insanları, böyle bir görevin getireceği bilimsel kazancın eşsiz olabileceğini vurguluyor. 3I/ATLAS’ın çevresindeki toz ve buzların incelenmesi, diğer yıldız sistemlerinin kimyasal yapısı hakkında önemli bilgiler sunabilir. Ayrıca bu cisimlerin yaşamın yapı taşlarını başka gezegenlere taşıyıp taşımadığı sorusuna da yanıt aranabilir.



DÜŞMAN UZAY ARACI TEORİSİ



Her ne kadar bilimsel çoğunluk 3I/ATLAS’ın doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünse de, Prof. Loeb bu görüşe katılmıyor. Cismin olağan dışı yörüngesi ve büyüklüğü nedeniyle yapay bir nesne olabileceğini öne sürüyor. Ona göre bu tür bir cismin Güneş Sistemi’ne doğal yollarla girmiş olma ihtimali sadece yüzde 0,005.



Önümüzdeki aylarda yapılacak gözlemler, 3I/ATLAS’ın doğası hakkında daha net veriler sunacak. Ancak uzmanlar, bu tür yıldızlararası ziyaretlerin insan ömrü içinde yalnızca bir kez gerçekleştiğini hatırlatarak, böylesi bir fırsatın kaçırılmaması gerektiğini savunuyor.

