Uzayda mahsur kalan astronottan açıklama: Starliner'dan tuhaf sesler geliyor

Boeing, 2 ertelemenin ardından 5 Haziran'da 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Cuma günü mürettebatsız olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması beklenen araç ile ilgili ilginç bir açıklama geldi.



Starliner uzay aracıyla haziranda UUİ'ye giden Butch Wilmore, NASA'nın Houston ekibiyle iletişime geçerek Starliner'dan "tuhaf sesler" geldiğini söyledi.

"SESİ NEYİN ÇIKARDIĞINI BİLMİYORUM"



Ars Technica sitesinde yer alan haberde ses kaydında Wilmore'un "Starliner'la ilgili bir sorum var" dediği ve "Hoparlörden tuhaf bir ses geliyor… Sesi neyin çıkardığını bilmiyorum" ifadeleri kullandığı aktarıldı.



Houston ekibi, Wilmore'a sesin bir sonarın çıkardığı titreşimlere benzediğini söyledi.



Starliner hoparlöründen gelen sese neyin yol açtığı henüz belli değil ancak ilk akla geldiği kadar ciddi bir sorun olmayabilir. Uzay ortamında bu tür tuhaf durumların yaşandığı daha önce görülmüştü.

Çin'in 2003'teki ilk insanlı uzay uçuşu sırasında astronot Yang Liwei yörüngedeyken demir bir kovaya tahta bir çekiçle vurulması gibi bir ses duyduğunu söylemişti. Daha sonra bu sesin, uzay aracının iç ve dış dış duvarları arasındaki basınç farkının neden olduğu ortaya çıkmıştı.



Halihazırda Starliner'ın cuma günü UUİ'deki park yerinden çıkması ve boşalan yere SpaceX'in Dragon aracının gelmesi planlanıyor. En erken 24 Eylül'de fırlatılacak araç, iki astronotu istasyona götürecek.



6 ayın ardından şubatta yapılacak görev değişiminde Wilmore ve Williams'ın Dünya'ya dönmesi bekleniyor.

ASTRONOTLARI SPACEX GETİRECEK



NASA, mahsur kalan astronotların önümüzdeki şubat ayında SpaceX tarafından geriye getirileceğini duyurmuştu.



Astronotların, NASA'nın SpaceX Crew-9 görevine atanan diğer iki mürettebat üyesiyle birlikte bir Dragon uzay aracıyla eve dönmeleri bekleniyor.



Yaşananlar hakkında geçtiğimiz ay bir açıklama yapmak zorunda kalan NASA, astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams’ın söylenenin aksine uzayda mahsur kalmadığını belirtmişti.