Uzayda mahsur kaldılar: Astronotların sağlık sorunuyla ilgili şok edici gerçek

Bir uzay uzmanı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan NASA astronotlarının karşılaşabileceği ciddi sağlık sorunlarından birinin şok edici gerçeğini ortaya çıkardı.



Suni Williams ve Butch Wilmore'un sekiz günlük görevi, Haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gittiklerinde trajik bir şekilde sekiz aylık bir kabusa dönüştü.



Ne yazık ki, Boeing Starliner Calypso kapsülündeki teknik sorunlar nedeniyle bu ikili uzayda kalmaya devam etmek zorunda kaldı.

12 MART'TA KURTARILABİLİRLER



Ancak bu hafta NASA ve Elon Musk’ın SpaceX şirketi, Williams ve Wilmore’un önümüzdeki ay Dünya’ya döneceğini doğruladı.



Planlar sorunsuz ilerlerse, astronotlar 12 Mart gibi erken bir tarihte kurtarılabilir.



Deniz seviyesinden 400 km yüksekte yaşamak hiç de kolay değil ve insan vücudu üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor.



Özellikle uzun süreli uzay görevlerinde astronotların karşılaştığı sağlık sorunlarından biri de mikro yerçekimi nedeniyle oluşan kemik yoğunluğu kaybı.

AYDA YÜZDE 2'LİK KEMİK YOĞUNLUĞU KAYBI



NASA, astronotların kalça ve omurga bölgelerinde ayda yüzde 1 ila yüzde 2 oranında kemik yoğunluğu kaybedebileceğini açıkladı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Dünya'daki menopoz sonrası kadınlar ve yaşlı erkeklerde bu oran yılda yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında değişiyor.

HER GÜN EGZERSİZ YAPMALARI GEREKİYOR



Bu nedenle, Williams ve Wilmore’un kemiklerini güçlendirmek için her gün en az iki saat ağırlık kaldırma ve kardiyo egzersizleri yapmaları gerekiyor.



Dr. Tess Morris-Paterson, UNILAD’a yaptığı açıklamada uzayda kemik yoğunluğu kaybının ne kadar ciddi bir risk oluşturduğunu detaylandırdı.



Dr. Tess’e göre, ISS’deki ilk iki hafta boyunca kemiklerimiz, Dünya’da iki hafta boyunca yataktan hiç kalkmadan yattığımızda olduğu gibi zayıflıyor. İlginç bir deney yapmak isteyenler için hoş bir fikir olabilir...

KEMİK YOĞUNLUĞUNUN YÜZDE 12'SİNİ KAYBETMİŞ OLABİLİR



ISS’te sekiz ay geçirdikten sonra Williams ve Wilmore, en çok etkilenen bölgeler olan kalça ve omurgalarındaki kemik yoğunluğunun yüzde 12’sini kaybetmiş olabilir.



Bu durum, kemiklerini kırılmaya daha yatkın hale getirirken, uzayda kalma süresi uzadıkça risk de artıyor.



Ancak ilginç bir şekilde, astronotlar Dünya’ya döndüklerinde en geç iyileşen kemikler, vücut ağırlığını taşımayan kemikler oluyor ve bu kemikler uçuş öncesi seviyelere ancak altı ila on iki ay sonra dönebiliyor.



Bu yüzden günlük egzersiz yapmak, NASA astronotlarını büyük sıkıntılardan kurtarabilir.

