Uzayda mahsur kaldılar: İki astronot hakkında NASA'dan yeni açıklama

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması sonucu yaklaşık iki aydır uzay istasyonunda mahsur kalan iki astronota ilişkin açıklama yaptı. NASA, astronotların gelecek yıla kadar uzay istasyonunda tutulup tutulmayacağına henüz karar vermediklerini ifade etti.

Uzayda mahsur kaldılar: İki astronot hakkında NASA'dan yeni açıklama

, aslında iki hafta için uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun Dünya'ya dönüşüne ilişkin açıklamada bulundu.

Basın toplantısında konuşan NASA'nın uzay operasyonları misyonu yöneticilerinden Ken Bowersox, astronotların dönüşüne ilişkin kesin bir tarih olmadığını duyurdu.

BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE KARAR ALINACAK

Bowersox, uzay istasyonunda kalan Butch Wilmore ve Suni Williams adlı astronotların SpaceX'in 2025 Şubat’ta yapacağı sefere kadar Uluslararası İstasyonu'nda tutulup tutulmayacağına ilişkin kararının birkaç hafta içinde alınacağını açıkladı.

Bowersox, ayrıca arızalı Boeing mekiğini Dünya'ya boş olarak dönmesini sağlayıp sağlamama konusunda da henüz karara varılmadığını bildirdi.

Karar vermeden önce daha fazla veriyi analiz edeceklerini belirten Bowersox, "Starliner'ı eve getirmek için zamanımız var ve bu zamanı akıllıca kullanmak istiyoruz." dedi.

Starliner mekiğindeki sorunun giderilmesini bekleme seçeneği dışında, SpaceX'in Şubat 2025'teki seferinde 4 yerine iki koltuğun boş gönderilip Wilmore ile Williams'ın bu mekikle geri getirilmesi ihtimalinin de astronotları kurtarmak için düşünülen seçenekler arasında yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da iki NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı. Helyum sızıntısı tespit edilen Starliner mekiğinde yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve Dünya'ya dönüşü dört kez ertelenmişti.

Uzay istasyonunda bir hafta geçirmeleri planlanan NASA astronotlarının dönüş tarihi ve nasıl dönecekleri konusunda henüz bir netlik bulunmuyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Dijital çağda ebeveyn olmak

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bin yıllık piramidin çöküşü: Yerel kabile arasında "kötü alamet" korkusu

Bin yıllık piramidin çöküşü: Yerel kabile arasında "kötü alamet" korkusu

Teknoloji şirketleri elektrik tüketiminde ülkeleri geride bıraktı

Teknoloji şirketleri elektrik tüketiminde ülkeleri geride bıraktı

SpaceX, atıklarını Teksas sularına bırakmakla suçlanıyor

SpaceX, atıklarını Teksas sularına bırakmakla suçlanıyor

İngilizce konuşulan ülkelerde yaşam süresi: Listenin başında Avustralya var!

İngilizce konuşulan ülkelerde yaşam süresi: Listenin başında Avustralya var!

Japonya'da bir ilk! Yapay zeka sistemli bilim insanı oluşturuldu

Japonya'da bir ilk! Yapay zeka sistemli bilim insanı oluşturuldu

Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarı bulundu

Mars'taki kayalıkların içinde sıvı su rezervuarı bulundu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...