Uzayda tarihi başarı: Güney Kore uydularından sinyal var

Güney Kore’nin yerli üretim Nuri roketiyle uzaya gönderilen 12 küp uydunun tamamının yer istasyonlarıyla iletişim kurmayı başardığı bildirildi.

Yonhap haber ajansına göre 200 tonluk Nuri, 27 Kasım’da Seul’un güneyinde, ülkenin güney kıyısındaki Goheung köyünde bulunan Naro Uzay Merkezi’nden fırlatıldı ve ana uydu ile birlikte 12 küp uyduyu 600 kilometre irtifadaki yörüngeye başarıyla yerleştirdi.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) dâhil olmak üzere yerli uzay ajansları, ilk aşamada üç küp uyduyla iletişim kurduklarını bildirdi. Geçen hafta ise Kore Havacılık ve Uzay İdaresi ile KARI, diğer dokuz küp uyduyla da iletişimin sağlandığını doğruladı.

Bu gelişme, Nuri roketiyle tek bir fırlatmada uzaya gönderilen tüm uyduların ilk kez eksiksiz şekilde yerle bağlantı kurabilmesi açısından bir ilk olma özelliği taşıyor.

Büyük ölçekli uydularla kıyaslandığında, küçük boyutlu küp uydular sınırlı kapasiteleri nedeniyle daha sık arıza riskiyle karşı karşıya kalabiliyor.

ARIRANG 7 DE YÖRÜNGEDE

Güney Kore 2 Aralık'ta son çok amaçlı uydusu Arirang 7'yi yörüngeye başarıyla yerleştirmişti.

Uydunun fırlatma rampasından kalkışından 44 dakika sonra ayrıldığı ve Rusya'nın Antarktika'daki bir yer istasyonuyla bağlantı kurmasının ardından güvenli bir şekilde konuşlandırıldığı doğrulanmıştı.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü (KARI) tarafından geliştirilen Arirang 7, ultra yüksek çözünürlüklü elektro-optik kamera ve kızılötesi sensörle donatıldı. Uydunun, çevresel izleme, afet müdahalesi ve kentsel ısı adası etkilerinin değerlendirilmesi için yüksek kaliteli görüntüler sunması bekleniyor.