Uzayda yapay zeka yarışı. Çin'den Musk'a açık meydan okuma

Çin, önümüzdeki beş yıl içinde uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri kurmayı planlıyor. Devlet medyasının aktardığı plan, ABD’li milyarder Elon Musk’ın SpaceX üzerinden uzaya taşımayı hedeflediği veri merkezi projelerine doğrudan bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

Çin’in ana uzay yüklenicisi China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), devlet televizyonu CCTV’nin aktardığı beş yıllık kalkınma planında “gigawatt sınıfı uzay yapay-zeka altyapısı” inşa etme taahhüdünde bulundu. Böylece Dünya’dan gelen veriler doğrudan uzayda işlenebilecek.

MUSK'IN UZAY HEDEFLERİ

ABD’li SpaceX’in, bu yıl planlanan 25 milyar dolarlık halka arzdan sağlanacak kaynakla, yeryüzündeki enerji kısıtları nedeniyle uzayda yapay zeka veri merkezleri geliştirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Musk, geçen hafta İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, güneş enerjili yapay zeka veri merkezi uydularını en geç üç yıl içinde fırlatmayı planladıklarını söyledi.

Musk’a göre yörüngedeki güneş panelleri, yeryüzündekilerin beş katı elektrik üretebiliyor.

Uzay tabanlı güneş enerjisi ile yapay zeka hesaplamasının entegrasyonu, Çin’in yaklaşan 15. Beş Yıllık Planının temel sütunlarından biri olarak tanımlandı.

UZAY TURİZMİ DE GÜNDEMDE

Çin'in planı, önümüzdeki beş yıl içinde uzay turizminin uçuş operasyonlarının gerçekleştirilmesini ve yörüngesel uzay turizminin kademeli olarak geliştirilmesini de öngörüyor.

Pekin ile Washington, uzayı sivil havacılığa benzer şekilde ticari olarak sürdürülebilir bir alan haline getirme yarışında. Ulusal uzay ajansı, Çin’i 2045’e kadar “dünya lideri bir uzay gücü” yapma hedefini vurguluyor.

Çin, hızla olgunlaşan ticari uzay girişimlerinin katkısıyla geçen yıl rekor 93 fırlatma gerçekleştirdi.

İNSANLAR AY'A GERİ DÖNÜYOR

ABD, bu on yılda astronotları Ay’a geri gönderme hedefinde Çin’den yoğun rekabet görüyor. İnsanlığın Ay’daki son görevi, Apollo program kapsamındaki 1972 tarihli uçuştu.