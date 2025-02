Uzayda yaşam olasılığı artıyor: "Sanılandan daha mümkün"

Bilim insanları, uzayda yaşamın sanılandan çok daha mümkün olabileceğini ortaya koyan yeni bir araştırmaya imza attı.

Uzun yıllardır, “zor adımlar” teorisi, akıllı yaşamın varlığı için bir dizi olasılık dışı olayın gerçekleşmesi gerektiğini savunuyordu. Ancak yeni bulgular, bu süreçlerin ilk bakışta o kadar da imkansız ya da zor olmadığını gösteriyor; aslında yaşamın evrimsel gelişiminin daha basit olabileceği belirtiliyor.

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi’nden yer bilimleri profesörü ve çalışmanın ortak yazarı Jennifer Macalady, “Bu, yaşamın tarihi hakkında düşünme şeklimizde önemli bir değişim” ifadesinde bulundu. Macalady, karmaşık yaşamın evriminin şansa değil, yaşam ile çevresi arasındaki etkileşimle ilgili olabileceğini savunarak, evrendeki yerimizi anlama çabasında heyecan verici yeni araştırma yolları açtıklarını vurguladı.



Araştırmacılar, geleneksel görüşün aksine, yaşamın küresel çevre koşulları uygun olduğunda meydana geldiğini iddia ediyor. Bu süreç, gezegen yaşamının gelişimi sırasında nispeten öngörülebilir bir süreç olarak değerlendiriliyor.



Pennsylvania Üniversitesi’nde Macalady’nin astrobiyoloji laboratuvarında çalışan Mills, akıllı yaşamın var olması için bir dizi şanslı olaya ihtiyaç duymayabileceğini belirtti. “İnsanlar Dünya tarihinde ‘erken’ ya da ‘geç’ değil, koşullar uygun olduğunda ‘tam zamanında’ evrimleşti. Belki de bu sadece bir zaman meselesi ve diğer gezegenler bu koşullara daha hızlı ulaşabilirken, bazıları daha uzun sürebilir” dedi.

Yeni çalışmanın arkasındaki araştırmacılar, bu inançlarını test etmek için bir dizi yöntem öneriyor. Diğer gezegenleri inceleyerek bu zor adımların gezegenimize özgü olup olmadığını araştırmak veya bu süreçlerin Dünya'da birden fazla kez gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için gezegenimizi yeniden gözden geçirmek gibi yaklaşımlar üzerinde duruluyor.



Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlanan "A reassessment of the 'hard-steps' model for the evolution of intelligent life" (Akıllı yaşamın evrimi için 'zor adımlar' modelinin yeniden değerlendirilmesi) başlıklı makale ile kamuoyuna duyuruldu.