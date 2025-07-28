Uzaydaki Everest: Bilinen en büyük yıldızlararası cisim keşfedildi

Vera C. Rubin Gözlemevi’nden elde edilen yeni veriler, “3I/ATLAS” olarak adlandırılan yıldızlararası gizemli cismin ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.

Analizlerine göre, bu yıldızlararası cisim yaklaşık 11.2 kilometre çapında.

BİLİNEN EN BÜYÜK YILDIZLARARASI CİSİM

Keşfedilen cisim Everest Dağı’ndan bile daha büyük. Bu da 3I/ATLAS’ı, bugüne kadar keşfedilen üç yıldızlararası cisim arasında en büyüğü yapıyor.

Harvard Üniversitesi’nden teorik fizikçi ve kozmolog Profesör Avi Loeb, bu cismin bir uzaylı aracı olabileceğini öne sürdü.

Ancak herkes bu fikirde değil.



Oxford Üniversitesi’nden astronom Chris Lintott, Live Science’a verdiği demeçte, “Bu cisme yapay olduğunu öne sürmek, saçmalığın dik alasıdır” dedi.



Bu tür iddiaların, “bu cismi anlamaya yönelik heyecan verici çalışmalara hakaret” olduğunu da sözlerine ekledi.

GERİYE DÖNÜK VERİLER TARANDI

Aslında Rubin Gözlemevi, bu kuyrukluyıldızın görüntülerini resmi keşfinden önce çekmişti.



Ancak cisim 1 Temmuz’da tanımlandıktan sonra, bilim insanları geriye dönük verileri tarayarak bu gizemli obje hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı.

Yeni bir çalışmada, 200’den fazla araştırmacı kuyrukluyıldızın ana gövdesi olan çekirdeğinin muhtemel boyutunu doğruladı. Analizler, çekirdeğin yaklaşık 5.6 kilometre yarıçapında olduğunu gösteriyor.

UZAYLI AVCILARINA KÖTÜ HABER

Araştırmacılar sadece boyutla kalmayıp, 3I/ATLAS’ın çevresindeki gaz, buz ve toz bulutu olan “koma” hakkında da detaylara ulaştı.



Görüntülere göre, kuyrukluyıldızın komasında büyük miktarda buz ve toz bulunuyor.



Bu bilgi, uzaylı avcıları için hayal kırıklığı olabilir.



Zira bu bileşim, 3I/ATLAS’ın büyük olasılıkla doğal bir kuyrukluyıldız olduğunu, yani bir uzaylı sondası olmadığını gösteriyor.