Uzaylı gemisi mi? Yıldızlararası gizemli cisim, güneşe doğru manevra yapıyor

Güneş sistemine alışılmadık yörüngesiyle giriş yapan 3I/ATLAS,, çevrimiçi ortamda çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Hatta bazı iddialar, cismin bir uzaylı gemisi olabileceğini öne sürdü.

Yeni görüntüler, cismin bir kuyruk geliştirmekte olduğunu ortaya koydu. Harvard Üniversitesi’nden bir bilim insanına göre bu durum, cismin yönlendirme manevrası yapan bir uzaylı aracı olabileceğine işaret ediyor.

Temmuz ayında güneş sistemine girmesinden bu yana gizemli bir “anti-kuyruk” (ters kuyruk) işareti gösteren 3I/ATLAS, Kanarya Adaları’ndaki İspanya’ya ait Nordic Optical Telescope tarafından eylül ayında çekilen görüntülere göre artık belirgin bir "kuyruklu yıldız kuyruğu" oluşturuyor.

"KARA KUĞU" ANLAMINA GELEBİLİR

Greek Reporter'a göre yeni gözlemler, Güneş’e doğru ilerleyen 33 milyar tonluk cismin yüzeyinden malzeme akışı olduğunu gösteriyor. Harvard astrofizikçisi Avi Loeb, bu sürecin cismin yaklaşık 33 gigawatt’lık güneş radyasyonuna maruz kalmasıyla oluştuğunu belirtiyor.

Loeb’e göre, cismin “anti-kuyruktan” normal bir kuyruk oluşturmaya geçişi, “kontrollü bir manevraya” işaret edebilir. Bu da bazı uzmanların tanımladığı türden, öngörülemeyen ve büyük etkiler doğurabilecek bir “Kara Kuğu” olayı anlamına gelebilir.

Loeb, 3I/ATLAS’ın anti-kuyruğunun büyük ölçüde karbon dioksit ve sudan, ayrıca siyanür izleri ve doğada hiç bulunmayan ama insan yapımı alaşımlarda rastlanan sıra dışı bir nikel bileşiğinden oluştuğunu söylüyor.

Eğer 3I/ATLAS gerçekten bir uzaylı gemisiyse, bu anti-kuyruğun cismin “yavaşlama itişi” manevrasını temsil etmiş olabileceğini; bu faz sona erdiğinde ise doğal olarak kuyruk oluşumuna geçtiğini öne sürüyor.

İKİ UZAY ARACI KULLANILACAK

3I/ATLAS’ın alışılmadık yörüngesi, çevrimiçi ortamda komplo teorilerini körükledi. Sosyal medya kullanıcıları ve bağımsız yorumcular, cismin Güneş sisteminden geçen bir uzaylı aracı olabileceğini öne sürüyor.

Yeni bir araştırma önerisi, kuyruklu yıldızın doğrudan incelenmesi için kısa bir fırsat penceresi bulunduğunu öne sürüyor.

Fin Meteoroloji Enstitüsü’nden Samuel Grand ile Avrupa Uzay Ajansı’ndan Geraint Jones tarafından hazırlanan ve American Astronomical Society Research Notes dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilen makale, halihazırda farklı görevlerde seyreden iki uzay aracının kullanılabileceğini inceliyor.

Amaç, 3I/ATLAS’ın hızla büyüyen kuyruğundan yayılan iyonları tespit etmek.

DÜNYA'DAKİ TELESKOPLARDAN GÖRÜNMÜYOR

Raporlara göre kuyruklu yıldız, “fışkıran” su buharı nedeniyle arkasında uzun bir parçacık ve iyon bulutu oluşturuyor. Cisim şu anda Dünya’daki teleskoplardan görünmüyor, ancak bilim insanları kuyruğun 29 Ekim’de Güneş’e en yakın noktaya (perihelion) ulaşana kadar genişlemeye devam edeceğini tahmin ediyor.

Bu çalışmada yer alabilecek uzay araçları ESA’nın Hera ve NASA’nın Europa Clipper görevleri. Hera, NASA’nın 2022’de DART göreviyle çarpışma gerçekleştirdiği Didymos–Dimorphos asteroit sistemine gidiyor. Europa Clipper ise Jüpiter’in uydusu Europa’ya yönelmiş durumda; buz tabakasının altındaki okyanusu inceleyecek.

RÜZGAR ALTI BÖLGEDEN GEÇECEK

Her iki araç da farklı hedeflere sahip olsa da, önümüzdeki günlerde 3I/ATLAS’ın kuyruğunun “rüzgar altı” bölgesinden geçecek. Bu bölge, Güneş rüzgarının kuyruktaki parçacıkları dışa doğru savurduğu kavisli alan.

Planın en büyük zorluğu şu: Hera, iyonları ya da manyetik alan değişimlerini ölçebilecek ekipman taşımıyor. Ancak Europa Clipper taşıyor. Araç, plazma dedektörü ve manyetometre ile donatılmış; bu sayede yüklü parçacıkları ve Güneş rüzgarıyla kuyruk gazı etkileşimi sonucu oluşan manyetik değişimleri ölçebiliyor.

