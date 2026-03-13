"Uzaylı" tartışmalarının odağındaki 3I/ATLAS alkol saçıyor

Şili’deki Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array teleskobunu kullanan bilim insanları, kuyruklu yıldızın gaz bulutunu analiz ederek kimyasal “parmak izini” çıkardı. Elde edilen sonuçlar, 3I/ATLAS’ın Güneş Sistemi’ndeki çoğu kuyruklu yıldızdan çok daha fazla metanol içerdiğini ortaya koydu.

GAZ BULUTU İNCELENDİ

Araştırmacılar, kuyruklu yıldız Güneş’e yaklaşırken buzlu yüzeyinin ısınmasıyla uzaya saçılan gaz ve tozdan oluşan koma adı verilen parlak hale üzerinde çalıştı. Bu gaz bulutu incelenerek gökcisminin içeriğindeki moleküller tespit edildi.

Ekip özellikle Metanol (CH₃OH) ve azot içeren organik bir molekül olan Hidrojen siyanüre (HCN) odaklandı.

Gözlemler, metanol miktarının hidrojen siyanüre kıyasla olağanüstü yüksek olduğunu gösterdi. Araştırmacılar bazı ölçümlerde metanol/HCN oranını yaklaşık 70 ila 120 arasında buldu. Bu değerler, 3I/ATLAS’ı şimdiye kadar gözlenen en metanol zengini kuyruklu yıldızlardan biri haline getiriyor.

MOLEKÜLLERİN KAYNAĞI DA FARKLI

ALMA’nın yüksek çözünürlüklü verileri, gazların kuyruklu yıldızdan nasıl yayıldığını da ortaya koydu.

Hidrojen siyanür büyük ölçüde doğrudan çekirdekten (nucleus) gelirken, Metanol ise hem çekirdekten hem de koma içindeki buzlu toz parçacıklarından salınıyor.



Bilim insanlarına göre bu buzlu parçacıklar adeta “mini kuyruklu yıldızlar” gibi davranıyor ve Güneş’e yaklaştıkça içlerindeki metanolü serbest bırakıyor.

ÜÇÜNCÜ YILDIZLARARASI CİSİM

3I/ATLAS, şimdiye kadar Güneş Sistemi’nde tespit edilen üçüncü yıldızlararası cisim olarak biliniyor. Daha önce keşfedilen benzer ziyaretçiler arasında 1I/ʻOumuamua ve 2I/Borisov bulunuyor.

Bilim insanları, bu tür gökcisimlerinin başka yıldız sistemlerinde oluşan maddeleri doğrudan inceleme fırsatı sunduğunu belirtiyor. Bu sayede gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların farklı yıldız sistemlerinde nasıl oluştuğuna dair önemli ipuçları elde edilebiliyor.