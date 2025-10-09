Uzaylı teknolojisinin "Truva Atı" yaklaşıyor

Nadir görülen yıldızlararası ziyaretçi, gezegenlerin yörünge düzlemiyle olağanüstü bir hizalanma gösteriyor. Bu sayede, Mars yörüngesindeki uydular 3I/ATLAS’ı gözlemlemeyi başardı.

Loeb, değerlendirmesinin, Aralık ayında gök cisminin Dünya’ya yaklaşık 270 kilometre kadar yaklaşmasıyla birlikte değişebileceğini söyledi. Ayrıca, Jüpiter’e doğru ilerleyen bir uzay aracının kasım ayında yapacağı gözlemlerin de belirleyici olacağını ekledi.

Profesör, “Elimizde Güneş Sistemi civarında ne kadar çok sayıda dünya dışı sonda bulunduğuna dair hiçbir fikir yok” diyerek önümüzdeki aylarda toplanacak yeni verilerin kritik olacağını belirtti. Loeb’e göre 3I/ATLAS’ın tamamen doğal olmama olasılığı yüzde 30 ila 40 arasında.

Loeb, temmuz ayında keşfedilen 3I/ATLAS adlı yıldızlararası ziyaretçinin “bir kuyruklu yıldız gibi görünen teknolojik bir nesne, yani bir tür Truva Atı olabileceği” uyarısında bulundu.

Harvard Üniversitesi’nden ünlü astrofizikçi Avi Loeb, Güneş Sistemi’ne giren gizemli gök cisminin “doğal olmayan bir kökene sahip olabileceğini” söyledi.

NASA’nın Perseverance gezgini tarafından çekilen fotoğrafl sosyal medyayı iki böldü. 3I/ATLAS bu fotoğrafta silindir şeklinde ve yeşil bir parıltı saçıyor.

NASA’nın Perseverance gezgini tarafından çekilen fotoğraflarda cisim devasa bir silindir gibi görünürken, bu görüntüler sosyal medyada “uzaylı teknolojisi” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

MARS'TAN GELEN GÖRÜNTÜLER VE ŞEKİL TARTIŞMASI

Loeb, Mars gezgininin “Navcam” kamerasının görüntülerini incelediğini ve silindirik şeklin muhtemelen bir optik yanılsama olduğunu söyledi.

Kamera, 10 dakikalık bir süre boyunca yüzlerce kareyi üst üste kaydettiği için, yuvarlak bir nesnenin uzamış bir “kütük” gibi görünmüş olabileceğini belirtti.



Profesör, 3I/ATLAS’ın muhtemelen daha küresel bir yapıda olduğunu ama yine de yaklaşık 45 kilometre çapında devasa bir cisim olabileceğini kaydetti.

YEŞİL PARILTI VE UZAY GEMİSİ İDDİASI

Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu’ndan (CSIRO) emekli bilim insanı Dr. Horace Drew, bazı görüntülerdeki gizemli yeşil parıltının, nesnenin yüzeyinin nikel kaplama olmasından kaynaklanabileceğini öne sürdü.

Drew, “Bu bir kuyruklu yıldız değil” diyerek, Dünya yapımı uzay teknolojilerinde de benzer yüzey kaplamalarının kullanıldığını hatırlattı.