Uzaylılar bizi dinliyor olabilir: Bilim insanları yeni yöntemi açıkladı

Dünya dışı yaşam, uzay araçlarıyla bizim kullandığımıza benzer yöntemlerle iletişim kuruyorsa bu mesajlar Dünya’dan tespit edilebilir. Yeni bir araştırma bu ihtimali güçlendirdi.

UZAYLI MESAJLARINI NEREDE ARAMALIYIZ?



Penn State Üniversitesi’nden Pinchen Fan ve ekibi, “uzaylı zekasının izlerini nerede aramalıyız?” sorusuna yanıt aradı.

Bunun için öncelikle insanların uzaya gönderdiği sinyalleri incelediler. NASA’nın Deep Space Network (DSN) adı verilen, uzak uzay araçlarıyla iletişim kuran dev yer istasyonlarının kayıtları analiz edildi.



Sonuçlara göre, Dünya’dan en güçlü ve sürekli gönderilen radyo sinyalleri genellikle Mars’a ve yakın çevresindeki uzay araçlarına yöneltiliyor. Ayrıca Dünya ile Güneş arasındaki Lagrange noktaları gibi stratejik konumlara da yoğun sinyaller gönderildiği belirlendi.



GEZEGENLERİN HİZALANMASI KRİTİK



Araştırmaya göre bu sinyaller yalnızca hedefe ulaşmakla kalmıyor, uzaydaki belirli noktalara “taşarak” üçüncü taraflarca da yakalanabilir hale geliyor.

Fan, “Mars gibi bir gezegen sinyali tamamen engellemiyor. Eğer başka bir uygarlığın uzay aracı, bizim Mars’a gönderdiğimiz sinyal hattı üzerinde duruyorsa, bu ‘sızıntıyı’ algılayabilir” dedi.



Bu bulgu, bilim insanlarının uzaylı iletişimini araştırırken özellikle gezegen hizalanmalarına odaklanması gerektiğini gösteriyor. Zaten ötegezegenlerin keşfi de genellikle bu tür hizalanmalar sırasında gerçekleşiyor.



YENİ TELESKOP YENİ FIRSATLAR



Son 10–20 yılda çok sayıda ötegezegen bulunmuş olsa da çok gezegenli sistemlerin verileri hala sınırlı.

NASA’nın yakında fırlatacağı Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun, yüz binlerce yeni ötegezegen keşfetmesi bekleniyor.

Araştırmacılara göre bu sayede uzaylıların sinyal göndermiş olabileceği alanları arama ihtimali büyük ölçüde artacak.